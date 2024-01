L'Italia dovrà spendere 40 miliardi di euro in più all'anno per la rivoluzione verde

La neutralità climatica, obiettivo bandiera della Commissione europea di Ursula von der Leyen, è un obiettivo irrinunciabile per il Pianeta e il futuro della popolazione mondiale, come sostiene la stragrande maggioranza degli scienziati. Ma per raggiungerla entro il 2050, così come prevede il target fissato da Bruxelles, servono risorse finanziarie ingenti. Quante di preciso? Una stima è arrivata da un rapporto dell'Institut Rousseau, think tank francese: all'intera Ue saranno necessari circa 40mila miliardi di euro da qui alla metà del secolo per decarbonizzare l'economia europea, una somma pari al 10% dell'intero Pil del blocco. Si tratterebbe di circa 1520 miliardi ogni anno.

Di questi, suggeriscono i ricercatori, circa 1160 miliardi l'anno (più o meno tre quarti) potrebbero essere recuperati riallocando risorse attualmente destinate a settori e tecnologie che sono in contrasto con gli ambiziosi obiettivi del Green deal, mentre i rimanenti 360 miliardi dovrebbero arrivare ogni anno da investimenti aggiuntivi. A loro volta, questi 360 miliardi extra andrebbero divisi tra spesa pubblica e investimenti privati, nella proporzione di 250 e 110 miliardi rispettivamente.

Il nodo dei trasporti

L'Institut Rousseau ha stimato che il 45% circa dell'investimento annuale totale richiesto dovrebbe essere catalizzato dal settore dei trasporti, mentre il 28% sarà destinato a quello edilizio. Il comparto energetico utilizzerebbe il 12% degli investimenti, e l'agricoltura il 10%.

E questa è solo una stima al ribasso degli investimenti necessari se si iniziasse a puntare già oggi sulla transizione verde. Viene da sé che, quanto maggiore sarà il ritardo con cui gli Stati membri affronteranno la questione, tante più risorse dovranno essere mobilitate.

I ricercatori hanno tenuto conto sia delle spese che andrebbero sostenute a livello nazionale sia di quelle dell'Unione a 27. Al momento, e ipotizzando che i trend macroeconomici attuali continuino, pare che solo la Grecia sarà in grado di centrare i target fissati da Bruxelles per la decarbonizzazione parziale entro la fine del decennio.

E l'Italia?

Per l'Italia, si parla di cifre che si aggirano intorno ai 40 miliardi all'anno, cioè poco più del 2% del Pil nazionale: di questi, oltre la metà dovrebbero arrivare dal settore privato, soprattutto nel campo dei trasporti. Risorse che sarà difficile tirare fuori dal cappello, e che corrispondono grosso modo a due manovre finanziarie da varare ogni 12 mesi, solo per la transizione.

Ma degli obiettivi di spesa così ambiziosi si scontrano inevitabilmente con i vincoli di bilancio imposti dalla stessa Ue attraverso il Patto di stabilità, che dovrebbero quindi essere allentati o ripensati alla base. Ecco perché una proposta del think tank francese è quella, peraltro già avanzata da diverse cancellerie (inclusa Roma), di scorporare gli investimenti verdi dal campo di applicazione delle regole di bilancio europee.

Secondo lo studio, tuttavia, tali costi verrebbero compensati da significativi benefici economici e sociali, con evidenti vantaggi per il clima e la biodiversità, nonché per l'occupazione e la competitività dell'economia europea nel mercato globale: "È un investimento che si ripaga da solo", ha sottolineato Pierre Jacques, uno degli autori del rapporto. "Inoltre, siamo in una corsa all'ecologia con gli Stati Uniti e la Cina. L'Europa rischia di rimanere indietro in questa corsa".