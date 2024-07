Prima grana per Luthansa-Ita: a rischio 6 miliardi di aiuti di Stato

Pochi giorni dopo il via libera all'acquisizione di Ita, arriva la prima grana europea per Lufhtansa: la Commissione Ue ha aperto una "indagine approfondita" sui 6 miliardi di euro che il colosso tedesco ha ricevuto dalla Germania per far fronte alla crisi legata alla pandemia di Covid. Bruxelles dovrà valutare se tali aiuti di Stato rispettino le norme europee antitrust.

In realtà, si tratta di una seconda valutazione da parte della Commissione: la misura, per la precisione una ricapitalizzazione con cui Berlino ha di fatto aumentato la sua quota nell'azionariato della compagnia aerea, era già stata approvata nel giugno 2020 da Bruxelles, che la considerò compatibile alle regole stradordinarie sugli aiuti di Stato introdotte con la pandemia.

Un giudizio contestato però da Ryanair, che fece ricorso alla giustizia europea, vincendo: nel maggio 2023, la Corte Ue ha annullato la ricapitalizzazione, sostenendo che diversi aspetti dell'accordo tra Lufthansa e lo Stato tedesco fossero contrari anche alle norme straordinarie anti-crisi Covid. Da allora, è passato poco più di un anno: in mezzo, la lunga e complessa trattativa tra Bruxelles, Lufthansa e il governo italiano per l'operazione di acquisto di Ita. La trattativa, come è noto, si è conclusa positivamente per il gigante tedesco. Che però adesso rischia di perdere (se non tutti) almeno una parte dei 6 miliardi ricevuti da Berlino. Oppure, di dover cedere alla concorrenza i suoi slot in una serie di aeroporti, come quelli di Düsseldorf e Vienna.