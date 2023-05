Francia

Aperta la prima gigafactory in Francia (e la prossima sarà in Italia)

È stato inaugurato in Billy-Berclau, in Francia, il primo stabilimento per la produzione di batterie per auto elettriche promosso da Automotive Cells Company (Acc), società di Stellantis, TotalEnergies e Mercedes. Il piano prevede l'apertura di altri due siti in Europa: uno in Germania e l'altro in Italia, a Termoli