I 500 miliardi del Recovery fund che sono ancora bloccati a Bruxelles

C'era una volta il Recovery fund, la risposta della Commissione europea alla crisi pandemica per impedire all'economia dell'Ue di bloccarsi e mantenere la propria competitività. Ma a quattro anni dal varo, e a meno di tre anni dall'estinzione del fondo monstre, ci sono ancora 500 miliardi inutilizzati sui 750 della dotazione iniziale dello strumento finanziario. E i Ventisette stanno reclamando la loro liquidità prima che sia troppo tardi.

Che fine hanno fatto i soldi?

Come riporta il quotidiano Politico, i vari Paesi membri hanno ricevuto complessivamente circa un terzo dei fondi del Recovery and resilience facility (Rrf, più noto alle nostre latitudini con il nome di recovery fund), concordato nell'estate del 2020 durante uno storico summit che ha aperto la strada all'emissione di debito comune con i cosiddetti coronabond. Così ora stanno aumentando le pressioni delle cancellerie sull'esecutivo comunitario perché riduca la burocrazia che impedisce loro di ricevere l'intero ammontare dei finanziamenti previsti. E di farlo rapidamente, prima che arrivi la data fatidica del 2026, dopo la quale non sarà più possibile richiedere i fondi dell'Rrf.

Il tutto mentre un'inchiesta transfrontaliera ha scoperchiato un giro di frodi da 600 milioni che ha portato all'arresto di una ventina di individui e che vedeva coinvolte aziende fittizie create in Italia, Romania, Austria e Slovacchia per accaparrarsi i soldi europei. Così, mentre da un lato i soldi del recovery che finiscono nelle tasche sbagliate, dall'altro i destinatari legittimi che non riescono a intascarsi quanto spetta loro. I commenti raccolti da Politico parlano di una burocrazia che renderebbe talmente complesso richiedere i prestiti (poco più della metà dell'Rrf, con la restante parte composta da finanziamenti a fondo perduto) che "non ne vale la pena". Ad esempio, degli 83 miliardi destinati alla Spagna, finora sono stati erogati solo 340 milioni in prestiti.

Scambio di accuse

Il problema, a detta dei funzionari nazionali, sarebbe la lentezza della Commissione nel valutare il raggiungimento degli obiettivi dei vari Pnrr, condizione essenziale per versare le successive tranches di finanziamenti. Di fatto, Bruxelles vede questo processo come una leva per spingere i Paesi membri a realizzare una serie di riforme strutturali in cambio dell'esborso delle varie rate dei loro Pnrr. Ma questo approccio non è visto di buon occhio da molti governi, che mal sopportano l'eccessiva rigidità dell'esecutivo del blocco nell'assessment dei progressi dei Ventisette nel raggiungimento dei loro obiettivi (precedentemente concordati proprio con la Commissione).

D'altra parte, dal Berlaymont replicano sottolineando la lentezza delle cancellerie nel fare domanda per i fondi europei, citando grossi ritardi accumulati nella negoziazione (o rimodulazione) dei Pnrr. E puntando il dito contro la scarsa volontà politica di diversi Stati membri nel portare avanti riforme elettoralmente dolorose creando peraltro ulteriore debito pubblico. Del resto, è un segreto di Pulcinella che furono proprio i Paesi "frugali" a chiedere l'introduzione di più rigidi meccanismi di controllo per evitare che i governi più "disinvolti" nella spesa dei fondi europei potessero destinare le risorse racimolate insieme sui mercati finanziari a interventi dalla dubbia utilità. "Molto dipenderà dalla percezione dei Paesi frugali se i soldi sono stati spesi correttamente dai Paesi che hanno ricevuto i maggiori finanziamenti", ha osservato l'economista Roberto Perotti, aggiungendo che "i prossimi tre anni saranno cruciali" per capire quale futuro può avere questo meccanismo finanziario.

Difficoltà di spesa

Finora, dicevamo, sono stati sborsati da Bruxelles circa 225 miliardi, poco meno di un terzo del totale. L'esecutivo Ue ha già abbassato il tetto dei fondi disponibili da 723 miliardi (il valore reale dell'Rrf tenendo conto dell'inflazione) a 648 miliardi, dopo che i governi nazionali non sono riusciti a richiedere qualcosa come 100 miliardi entro una scadenza intermedia fissata per la fine dell'anno scorso. E adesso il timore condiviso è che una fetta considerevole di questi soldi non potrà essere spesa da qui alla fine del 2026, alla scadenza dell'Rrf. Trattandosi di debito comune, non stiamo parlando di soldi che andranno persi, ma piuttosto di liquidità che non verrà raccolta sui mercati internazionali, il che significa meno debito da restituire negli anni successivi. Secondo le stime della Commissione, entro la fine del 2024 dovrebbero essere utilizzate il 54% delle risorse inizialmente previste.

Tuttavia, resta il problema di fondo di un'Unione che non riesce a gestire in maniera efficace delle risorse che pure potrebbe avere. Un problema di non poco conto, ora che l'Ue sta considerando di ripercorrere la strada dell'indebitamento a Ventisette per sostenere le spese comuni in settori chiave come la difesa e la transizione verde. Se gli intoppi (dalle frodi alle lungaggini burocratiche) non verranno risolti in maniera soddisfacente, il primo tentativo di fare debito comune in Europa rischia di essere anche l'ultimo.