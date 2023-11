Cercasi lavoratori migranti: quasi la metà delle Pmi italiane vuole assumere stranieri

Il 39% delle piccole e medie imprese italiane ha cercato espressamente lavoratori stranieri per colmare i vuoti di organico. Un problema, quella della carenza di lavoratori, che vede il nostro Paese tra quelli più colpiti nell'Unione europea: il 69% delle nostre Pmi dichiara di fare fatica a trovare impiegati, contro una media Ue del 62%. È quanto emerge da un nuovo sondaggio Eurobarometro diffuso dalla Commissione Ue.

"Il problema della carenza di competenze è cresciuta nel corso degli anni e ora abbraccia tutti gli Stati membri dell'Ue e tutti i settori dell’economia", scrive Bruxelles in una nota. L'indagine di concentra sulle micro, piccole e medie imprese, ossia quelle sotto i 250 dipendenti. Nell'Ue, in media, più cresce la dimensione dell'azienda, più la difficoltà a trovare personale aumenta. In Italia è esattamente l'opposto: sono le microimprese con meno di 10 dipendenti a segnalare i problemi di organico maggiori (il 69%), seguite da vicino da quelle fino a 50 dipendenti (68%), mentre tra le società più grandi è il 59% a lamentare la difficoltà di reperire lavoratori.

Per colmare questo vuoto, due Pmi su cinque dichiara di aver cercato personale tra gli stranieri, meglio se provenienti da Paesi extra Ue. Una quota superiore alla media Ue e nettamente più alta rispetto a quanto dichiarato dagli imprenditori di grandi economie come Germania (32%), Francia (19%) e Spagna (29%). Se l'immigrazione è in cima al dibattito dell'opinione pubblica italiana, la presenza di potenziali lavoratori migranti sembra essere vista con sollievo dalle Pmi, cuore pulsante del sistema economico del nostro Paese.

Guardando alle competenze richieste sul mercato del lavoro dalle piccole e medie imprese italiane, nel 39% dei casi si tratta di professioni tecniche. Il 18% riguarda addetti alle vendite e in generale quelli per servizi di customer care. L'11% cerca esperti di IT, la stessa percentuale di lavoratori nel settore della ricerca e sviluppo.

Anche nel resto d'Europa, è la carenza di personale qualificato a rendere complicata la vita delle Pmi, in particolare nei settori industriale e manifatturiero. Tale carenza di competenze colpisce provoca ricadute pesanti sulle imprese: un aumento del carico di lavoro per il personale esistente, la perdita di vendite o opportunità di vendita, nonché una riduzione della redditività e della crescita.

Per far fronte a tali problemi, la Commissione europea ha messo a punto diverse proposte. Una di queste, si rivolge proprio ai lavoratori stranieri: il piano è volto a favorire l'immigrazione legale attraverso una procedura semplificata per ottenere il permesso unico, che combina lavoro e soggiorno. In questo modo, si darebbe la possibilità a chi arriva in Europa per lavoro di avere accesso a più diritti sociali e di portare con sé la famiglia. Si mira anche a facilitare il processo per i richiedenti e per i datori di lavoro, consentendo loro di presentare la domanda per il permesso unico sia nei Paesi terzi che negli Stati membri dell’Ue.