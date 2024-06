Perché Apple rischia di pagare una multa di 30 miliardi di euro all'Europa

La Apple viola le regole europee sui servizi digitali, il Digital markets act (Dma), perché il suo App Store impedisce agli sviluppatori di software terzi di direzionare i consumatori verso canali alternativi di distribuzione di offerte e contenuti. È l'accusa mossa, in via preliminare, dalla Commissione europea al gigante Usa. Se l'accusa dovesse venire confermata, Apple potrebbe pagare una multa gigantesca, pari a 30 miliardi di euro.

Stando a quanto si legge in una nota dell'esecutivo Ue, le prime indagini su Apple hanno confermato il sospetto che l'azienda non rispetti le nuove norme europee sulla concorrenza, quelle contenute nel Dma, alzando di fatto un muro nei confronti degli sviluppatori di app che non fanno parte del colosso di Cupertino. Secondo il Dma, "le aziende che distribuiscono le loro applicazioni attraverso l'App Store di Apple devono poter, gratuitamente, informare i propri clienti sulle opportunità di acquisto alternative più economiche, poterli indirizzare verso queste offerte e consentire loro di effettuare acquisti", ha spiegato la Commissione. Bruxelles ritiene che questo non sia possibile ancora oggi, nonostante i ripetuti avvertimenti da parte dell'Ue.

È noto come Apple abbia costruito il suo successo sviluppando un ecosistema chiuso attorno ai famosi iPhone e iPad, di cui controlla tutti i parametri. Il gruppo californiano sostiene che tale chiusura sia legata ragioni di sicurezza e di maggiore comfort per i propri utenti. E subito dopo l'annuncio di Bruxelles, si è difeso spiegando di aver apportato negli ultimi mesi "una serie di modifiche per conformarsi ai requisiti del Dma".