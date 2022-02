Paura delle sanzioni, i russi corrono ai bancomat per ritirare contante

Nonostante i tentativi della banca centrale di alleviare l’impatto delle sanzioni che Unione europea, Regno Unito e Stati Unito hanno imposto alla Russia nei giorni scorsi, l'annuncio dello stop selettivo al sistema di pagamenti Swift ha scatenato il panico nel Paese. Si moltiplicano, in tutta la Federazione, i video delle persone in fila agli sportelli Bancomat per provare a prelevare denaro contante. Le immagini rimbalzano su Twitter e sui principali social network. In molti si sono messi in fila già dalle prime luci dell'alba, per il timore di non trovare più denaro disponibile. Questa mattina la Banca Centrale russa aveva rassicurato i cittadini spiegando che "tutti i fondi" dei clienti "sono al sicuro e disponibili in qualsiasi momento", ma l'intervento non è bastato a rassicurare i cittadini e video di lunghe code di decine e decine di metri arrivano in particolare da Mosca, San Pietroburgo e Khimki.

Per fermare una corsa al rublo potenzialmente disastrosa, la Banca di Russia ha deciso di aumentare il suo tasso di interesse di 10,5 punti percentuali, passando dal 9,5% al 20% a partire da lunedì. In una nota, la banca centrale ha spiegato che l'operazione è destinata a proteggere la stabilità finanziaria e i risparmi dei cittadini dalla svalutazione. "Ulteriori decisioni sui tassi saranno prese prendendo in considerazione i rischi posti dalle condizioni esterne e interne e la reazione dei mercati finanziari, così come i movimenti di inflazione reali e previsti rispetto agli sviluppi economici", ha indicato l'istituto. Nel frattempo, i migliori economisti e il ministero delle finanze, riporta il Daily Mail, hanno ordinato alle società esportatrici di vendere l'80% dei loro ricavi in ??valuta estera sul mercato per cercare di sostenere la moneta nazionale. Ma nonostante gli sforzi della banca, il valore del rublo alla borsa di Mosca nei confronti del dollaro e dell'euro ha continuato a crollare, raggiungendo minimi storici mai visti prima con una svalutazione del 30%. In poche parole, un dollaro americano è arrivato a costare 100 rubli, assestandosi poi intorno ai 94.

Neil Shearing, capo economista presso Capital Economics, ha dichiarato: “La Banca centrale russa ha alzato stamattina i tassi di interesse al 20% ma altre misure (ad esempio limiti sui prelievi di depositi) saranno possibili nella giornata di oggi. Tutto ciò accelererà la recessione economica della Russia: ora sembra probabile un calo del Pil del 5%”. “È probabile”, ha continuato Shearing, “che le sussidiarie di alcune banche russe all'estero subiscano forti pressioni (e potrebbero fallire), ma riteniamo che queste siano probabilmente troppo piccole per creare rischi sistemici". Mentre le nazioni occidentali inaspriscono le restrizioni, le forze di Putin stanno riscontrando difficoltà a conquistare il Paese grazie alla resistenza delle truppe del presidente ucraino. Ciò sta causando un ulteriore impatto economico, con esperti che stimano che la guerra stia costando alla Russia fino a 15 miliardi di sterline al giorno.