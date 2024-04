"Con il nuovo Patto di stabilità tagli a sanità e istruzione per 4,5 miliardi"

Con il nuovo Patto di stabilità l'Italia dovrà dire addio a 4,5 miliardi di euro in investimenti in sanità, istruzione e politiche abitative da qui al 2027. È quanto emerge da uno studio condotto dalla New economics foundation per la Confederazione europea dei sindacati.

Lo studio parte dagli obiettivi di spesa che la stessa Unione europea ha fissato nell'ambito del Green deal e del piano di ripresa post-Covid, e si concentra su quelli relativi a scuole, ospedali e alloggi accessibili, i cosiddetti investimenti sociali. In base a questi target, nei 27 Stati membri sarebbero necessari 192 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi all'anno. Ma secondo gli esperti della New economics foundation, il nuovo Patto di stabilità comporterà notevoli tagli alle spese. Che colpiranno di più quei Paesi, come l'Italia, che devono fare i conti con una forte riduzione del debito pubblico e di conseguenza dei deficit annuali.

In totale, lo studio stima ben 100 miliardi di euro di tagli da qui al 2027. L'Italia, stando agli obiettivi Ue, dovrebbe investire nel prossimo triennio 8,1 miliardi per i settori interessati dal rapporto. Ma con i tetti introdotti dal nuovo Patto di stabilità, la spesa massima prevista è di 3,6 miliardi. Da qui, il calcolo di un gap di investimenti in sanità, istruzione e edilizia sociale di ben 4,5 miliardi. Anche Germania, Francia, Spagna e Polonia dovranno fare i conti con tagli miliardari agli investimenti sociali, e ben 18 Paesi membri su 27 non raggiungeranno i target fissati, sottolinea sempre il rapporto.

"L’Europa ha bisogno di regole economiche che mettano al primo posto le esigenze dei lavoratori e il futuro del pianeta - dice la segretaria generale della Ces, Esther Lynch - I sondaggi dell'Ue mostrano costantemente che queste sono le priorità dei cittadini europei e agire in completa contraddizione con loro a pochi mesi dalle elezioni è una ricetta per il disastro. Le norme proposte metteranno una camicia di forza sugli Stati membri e impediranno loro di effettuare anche il minimo investimento necessario per raggiungere gli obiettivi sociali e climatici dell'Ue. Questo rapporto rende chiare le conseguenze: l’adozione delle regole fiscali proposte significherebbe meno ospedali, scuole e case a prezzi accessibili in un momento in cui la pressione su tutti e tre questi settori aumenta", conclude Lynch.