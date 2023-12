Patto di stabilità: le regole cambiano, ma l'austerità resta

I ministri dei 27 Stati membri dell'Unione europea hanno raggiunto un difficilissimo accordo sulle nuove regole di bilancio del blocco. La riforma del Patto di Stabilità e crescita era richiesta da tempo e Paesi come l'Italia spingevano perché significasse un definitivo abbandono delle regole di austerità. Ma la resistenza delle nazioni cosiddette frugali ha vanificato questa speranza, e il nuovo Patto non segna affatto un taglio con il passato, ma solo regole più flessibili (e allo stesso tempo più complesse).

I tetti restano gli stessi

La base del tutto resta sempre la stessa, quella sancita dal Trattato di Maastricht con le soglie massima del 3% per il rapporto tra deficit e Pil, e del 60% per il debito pubblico. Sono quelli i tetti massimi che vengono dati ai Ventisette. Gli Stati non in linea con questi parametri dovranno mettersi in regola con piani di rientro concordati con la Commissione europea che dureranno dai quattro ai sette anni. Sulla base dell'esperienza dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (gli ormai famosi Pnrr), i governo dovranno ora presentare non piani annuali, ma piani fiscali quadriennali, con la possibilità di estendere il periodo di aggiustamento fiscale a sette anni per consentire l'attuazione di investimenti e riforme strategiche.

Ridurre il debito

Il testo chiede la riduzione media annua del rapporto tra il debito e il Pil di 1 punto percentuale per i Paesi con debito superiore al 90%. Tra questi c'è l'Italia, il cui debito è al 134% del Pil, secondo in Europa solo a quello della Grecia che è al 162%. Per i Paesi più virtuosi, con debito tra il 60% e il 90%, verrà chiesto un aggiustamento annuo della metà, cioè dello 0,5%. Anche gli Stati con i conti più in forma, cioè quelli che non sforano la fatidica soglia del 3%, saranno tenuti a ridurre il debito, e per farlo dovranno mantenere un 'cuscinetto' per il deficit per evitare che, in caso di crisi, sforino appunto il famoso 3%. Questo significa che di fatto dovranno continuare a ridurre il deficit sempre di più. Ma a differenza di prima, se l'obiettivo resta il bilancio (cioè spese e entrate che si equivalgono, lo 0%), come obiettivo di medio termine ora si chiede di creare questo "margine di manovra" dell'1,5%, quindi ci si potrà tenere su un deficit dell'1,5% per sostenere gli investimenti (prima si chiedeva di puntare allo 0,5%). Per garantire il cuscinetto l'aggiustamento annuale richiesto dovrebbe essere pari allo 0,4% del Pil (in caso di piani di rientro da quattro anni), che potrebbe essere ridotto allo 0,25% del Pil (nei piani di rientro da sette anni).

La 'clausola transitoria' a la (mini) 'golden rule'

Tornando alla riduzione del debito, su spinta della Francia, e con il sostegno di Roma, è stata approvata una clausola transitoria per il 2025-2027 che prevede di tenere in considerazione, nel calcolo del taglio di deficit, l'aumento degli interessi sul debito causati dalle manovre della Bce, manovre che hanno portato i tassi d'interesse a livelli record. Non è uno scorporo pieno ma è qualcosa che ci va vicino. Verranno poi tenuti in considerazione, nella valutazione dell'apertura di un'eventuale procedura per deficit eccessivo, gli investimenti fatti per la difesa e anche quelli per le politiche verdi. Questa non è esattamente la 'golden rule' richiesta dall'Italia, ma una versione annacquata. Una golden rule comporterebbe che alcuni investimenti non vengano proprio considerati nel conteggio. Ad esempio se uno stato spende 100 in un anno, e 20 per la Difesa, il conteggio del rapporto deficit Pil si farebbe sulla cifra di 80 (sono numeri esemplificativi). Nel nuovo patto invece le spese per la Difesa sono ritenute attenuanti a un eventuale sforamento, ma non sono scorporate del tutto.

Il paradigma dell'austerità resta

Al di là di complicati numeri e cifre, alla base del nuovo Patto resta l'assunto del vecchio, cioè che per ridurre il Pil si deve ridurre il deficit, che è l'assioma dell'austerità voluto da sempre dai frugali. Ma negli anni delle politiche di austerità questo assioma è stato messo in discussione e criticato da chi sostiene che la riduzione del deficit a tappe forzate non determini necessariamente una riduzione del debito ma, al contrario, può incrementarlo. Questo perché tagliare il deficit significa deprime gli investimenti pubblici, che sono invece, in molti casi, fondamentali per spingere la crescita economica di una nazione.