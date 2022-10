Tetto al prezzo del petrolio russo: primo accordo tra i governi Ue

Gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue hanno raggiunto un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l'ottavo dall'inizio del conflitto, trovando l'intesa sulla misura più delicata politicamente, un tetto al prezzo del petrolio,importato da Mosca.

Tale sanzione, che rientra nell'accordo sottoscritto al G7 con Usa, Canada e Giappone, dovrebbe colpire non tanto le spedizioni verso l'Europa (che dovrebbero venire bloccate a partire dal 5 dicembre in seguito all'embargo sul greggio deciso dall'Ue in precedenza), quanto l'export di petrolio dalla Russia verso i Paesi terzi via mare. Qui entra in gioco il mercato delle petroliere, su cui Grecia, Malta e Cipro hanno forti interessi: dovranno essere gli armatori delle navi battenti bandiera Ue, infatti, a garantire in qualche modo il rispetto del price cap.

L'accordo politico raggiunto a Bruxelles prevede una serie di deroghe e meccanismi che dovrebbero evitare contraccolpi nei confronti di questi armatori, preoccupati di perdere i lucrosi contratti con Mosca. In questo contesto, sarà fondamentale che la misura venga attuata anche dagli altri Paesi del G7, in modo da ridurre il rischio di concorrenza sleale nei confronti delle petroliere europee.

“Abbiamo già deciso di vietare il greggio russo in arrivo via mare nell'Unione europea a partire dal 5 dicembre”, aveva ricordato von der Leyen presentando il nuovo pacchetto di sanzioni. “Ma sappiamo anche che alcuni Paesi in via di sviluppo hanno ancora bisogno di forniture petrolifere russe, ma a prezzi bassi”. Pertanto, “il G7 ha concordato, in linea di principio, di introdurre un tetto massimo sul prezzo del petrolio russo per i Paesi terzi". Il cosiddetto price cap “aiuterà da un lato a ridurre i ricavi della Russia e dall'altro manterrà stabili i mercati energetici globali”.

Non è ancora chiaro a quanto ammonterà il price cap. Maggiori chiarimenti dovrebbero arrivare in seguito alle discussioni tecniche in corso con i rappresentanti del governo Usa.