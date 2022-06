L'Ue contro l'obsolescenza programmata: "Basta cambiare cellulare ogni 3 anni"

La Commissione europea presenterà la sua proposta di direttiva contro l'obsolescenza programmata dei dispositivi elettronici dopo la pausa estiva. Lo ha annunciato il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, in conferenza stampa al Parlamento Ue.

"Stiamo lavorando all'eco-design per prevenire l'obsolescenza programmata di smartphone e tablet. Alcune aziende vorrebbero che cambiassimo il nostro smartphone ogni tre anni, le capiamo, ma non è il punto di vista dei consumatori e nemmeno il nostro, in termini di prendersi cura ora dell'ambiente", ha sottolineato Breton. Le misure allo studio, ha spiegato il commissario francese, "includeranno l'affidabilità, la facilità di smontaggio, incentivi alla riparazione, l'accesso a pezzi di ricambio critici e l'aumento del riciclo".

Già a marzo, la Commissione aveva proposto un primo giro di vite contro il fenomeno dell'obsolescenza programmata. Il pacchetto di misure, adesso in discussione al Parlamento e al Consiglio degli Stati membri, modifica da un lato la direttiva sui diritti dei consumatori "per obbligare i professionisti a informare i clienti sulla durabilità e la riparabilità dei prodotti", dall'altro aggiorna la direttiva contro le pratiche commerciali seali.

Per quanto riguarda l'obbligo di informazione, la proposta prevede che i consumatori vengano informati "della durabilità garantita dei prodotti". Inoltre, "il venditore deve fornire informazioni sulle riparazioni, come l'indice di riparabilità (se applicabile), o altre informazioni sulla riparazione messe a disposizione dal produttore, come la disponibilità di pezzi di ricambio o un manuale di riparazione. Per i dispositivi intelligenti e i contenuti e servizi digitali il consumatore deve essere informato anche in merito agli aggiornamenti del software forniti dal produttore", spiega la Commissione.

Sul fronte delle pratiche commerciali sleali, Bruxelles propone di allungare la cosiddetta "lista nera" delle pratiche vietate nel mercato Ue. Tra le nuove pratiche vietate ci sono: