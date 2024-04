L'azienda che introduce il "salario decente" per tutti i dipendenti: di cosa si tratta

Il gruppo Michelin ha annunciato l'introduzione di un "salario decente" per tutti i suoi 132mila dipendenti, a cui sarà aggiunta una ''base di protezione sociale universale'' che consiste in un congedo di maternità di almeno 14 settimane e un congedo di paternità di quattro settimane retribuite al 100%.

Cos'è il salario decente

"È un impegno logico rispetto a tutti i dipendenti del gruppo", dice all'agenzia stampa France Presse l'amministratore delegato di Michelin, Florent Menegaux, aggiungendo che i dipendenti ''consacrano del tempo a svilupparsi e a sviluppare l'azienda e noi, in cambio, gli diamo i mezzi come minimo per una famiglia di quattro persone (due genitori e due figli) in modo che un solo stipendio consenta di procurarsi un alloggio, cibo, ma anche svago, un po' di risparmi".

Il salario decente è un concetto definito dal Global compact dell'Onu, che fissa una serie di parametri per calcolare una remunerazione che consenta a ciascun lavoratore di provvedere ai bisogni essenziali della propria famiglia (alimentazione, alloggio, trasporti, istruzione dei figli, spese sanitarie, ecc.) ma anche di costituire un risparmio precauzionale e di acquisire beni di consumo. Tale salario, detto anche dignitoso, può variare non solo in base ai componenti del nucleo famigliare o del Paese di appartenenza, ma anche all'interno dello stesso Paese in base al costo della vita locale. In Francia, per esempio, il salario decente ammonta a quasi 40mila euro lordi all'anno a Parigi, mentre a Clermont-Ferrand, sede centrale della Michelin, supera di poco i 25mila euro. Oltralpe il salario minimo è di circa 21mila euro.

Gli stipendi dei dipendenti italiani

La Michelin non ha fornito i dati sull'Italia, dove lavorano circa 3.200 dipendenti. Secondo le stime fornite da Florianne Viala, direttrice delle remunerazioni del gruppo, "In media, il salario dignitoso rappresenta tra 1,5 e 3 volte il salario minimo" del Paese o del settore interessato. Nel caso del settore della gomma e della plastica, in Italia il minimo retributivo è di circa 1.530 euro. Stando a Viala, il salario dignitoso per i dipendenti Michelin dovrebbe aggirarsi tra i 2.300 e i 4.500 euro.

La protezione universale

Di sicuro, anche i lavoratori italiani del gruppo potranno beneficiare della protezione sociale universale che prevede l'istituzione di un congedo di maternità/adozione di almeno 14 settimane e di paternità/adozione di almeno 4 settimane, retribuiti al 100%. Inoltre è prevista in caso di morte di un dipendente, il pagamento alla famiglia di un'indennità "pari ad almeno un anno di stipendio reale e di una pensione scolastica per i figli fino al termine degli studi superiori e qualunque sia l'anzianità del dipendente". Infine, sarà garantita "una copertura sanitaria che copra non solo il ricovero o le emergenze ma anche l'assistenza alla maternità, le visite e le cure ambulatoriali".