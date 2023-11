Perché lo stallo del mercato immobiliare può causare una crisi finanziaria

Il mercato immobiliare europeo rischia di implodere, provocando effetti negativi a catena sulla banche e sulla stabilità del sistema finanziario. È l'avvertimento lanciato dalla Banca centrale europea (Bce), in un articolo pubblicato sul suo sito. Nel quale gli esperti di Francoforte, anche non troppo velatamente, invitano i governi dell'Eurozona a prendere le dovute contromisure.

Il problema è il circolo vizioso in cui è entrato il mercato delle case e degli uffici da circa un anno e mezzo. "Gli immobili residenziali" e "gli immobili commerciali" sono entrati "in recessione a metà del 2022", scrive la Bce. Nel primo caso dopo un boom decennale, nel secondo dopo una breve ripresa post-pandemica. Gli alti tassi d'interesse, che hanno spinto in alto il costo dei mutui per famiglie e imprese, hanno ridotto di conseguenza le vendite e abbassato i prezzi.

Va detto che in molti casi, la riduzione dei prezzi sta contribuendo a compensare la sovravalutazione degli immobili che si è registrata in diverse città europee durante la stagione dei bassi tassi d'interesse. Questo può mitigare i rischi dal lato della domanda quando si tratta di immobili residenziali, ma è comunque un elemento preoccupante per le banche, che possono essere esposte "a perdite laddove gli asset immobiliari vengono utilizzati come garanzia, aumentando le perdite in caso di insolvenza".

Tale criticità è ancora più marcata nel settore degli immobili commerciali. Nella prima metà del 2023, il numero di transazioni in questo settore è calato di ben il 47% rispetto alla prima metà del 2022. "La performance delle società immobiliari sui mercati azionari, che sono più liquidi, suggerisce un sostanziale calo dei prezzi, con i maggiori proprietari quotati dell’area dell’euro che negoziano con uno sconto di oltre il 30% rispetto al valore patrimoniale netto, il più grande sconto dal 2008", scrive la Bce.

È vero che le esposizioni delle banche nel settore degli immobili commerciali "sono sostanzialmente inferiori" a quelle per gli immobili residenziali "ed è improbabile che di per sé siano abbastanza grandi da causare una crisi sistemica a livello dell’area dell'euro", premette Francoforte. Tuttavia, "uno scenario in cui le società immobiliari subiscono perdite ingenti coinciderebbe probabilmente con lo stress in altri settori", avverte, portando a "perdite sistemicamente rilevanti nel sistema bancario". Inoltre, "un esito negativo di questo tipo comporterebbe ingenti perdite anche in altre parti del sistema finanziario che sono significativamente esposte" agli immobili commerciali, come i fondi di investimento e gli assicuratori.

Per tutte queste ragioni, la Bce chiede ai governi dell'Eurozona di agire non solo a sostegno del settore immobiliare residenziale, come fatto finora, ma di promuovere azioni "rivolte alle vulnerabilità del settore immobiliare commerciale", conclude.

