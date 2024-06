Tutti al lavoro anche il sabato (o la domenica): la proposta che fa discutere

Mentre diversi Paesi europei stanno testando la settimana lavorativa corta, la Grecia va controcorrente e da luglio consentirà alle imprese di diversi settori, dall'industria all'agricoltura, di estendere da cinque a sei i giorni di lavoro dei loro dipendenti. Una misura nata per combattere la carenza di manodopera, ma che, secondo diversi esperti, rischia di comportare un maggiore sfruttamento dei lavoratori e un aumento della già alta percentuale di incidenti e morti sul lavoro.

Il Paese dove si lavorerà sei giorni a settimana

In base alla nuova legge, che entrerà in vigore lunedì 1 luglio, i lavoratori dell'industria, del commercio al dettaglio, dell'agricoltura e di alcuni settori dei servizi dovranno lavorare sei giorni a settimana se i loro datori decideranno che è necessario. Per il sesto giorno di lavoro verrà corrisposto un supplemento pari al 40 per cento della retribuzione giornaliera. Il settore dell’ospitalità, centrale in una economia che fa del turismo uno dei suoi punti di forza, è escluso dalla nuova normativa, ma solo perché in questo settore la settimana di cinque giorni era già stata abolita nel 2023.

Le proteste dei sindacati

Stando ai dati dell'Eurostat, la Grecia è già oggi il Paese Ue in cui si lavora di più durante la settimana, ben 39,8 ore. In Olanda, la media è di 32,2 ore. L'Italia si trova a metà classifica con 36,1 ore. Il record di Atene potrebbe essere ulteriormente innalzato con le nuove norme. Il governo greco sostiene che la decisione se lavorare sei giorni spetta ai dipendenti, ma secondo i sindacati difficilmente le aziende accetteranno un rifiuto. Inoltre, per i datori il supplemento del 40 per cento dato a chi accetta di lavorare 48 ore è decisamente più conveniente che pagare gli straordinari o assumere nuovo personale, come avverrebbe in base alla vecchia legge.

I rischi per la sicurezza

I sindacati contestano anche la motivazione alla base della riforma, ossia la carenza di manodopera, sottolineando che essa è frutto dei bassi salari: in Grecia il salario minimo mensile di 830 euro, il secondo più basso in Europa a parità di potere d'acquisto. Inoltre, gli esperti mettono in guardia sull'aumento dei rischi per la sicurezza del personale nei settori industriali: nel 2023 nel Paese sono morti in incidenti sul lavoro 179 lavoratori, quasi l'80% in più rispetto all'anno precedente.