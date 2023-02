Per la prima volta l'Italia incassa dall'Ue più di quanto versa

Nel 2021, l'Italia ha versato meno soldi all'Unione europea di quanti ne abbia ricevuti. Tra incassi e pagamenti sull'asse Roma-Bruxelles, il saldo positivo è di circa 8,6 miliardi di euro, e questo grazie essenzialmente al Pnrr. Si tratta di una prima volta per il nostro Paese, finora nel novero ristretto dei contributori netti del bilancio Ue, ossia di quegli Stati membri (come Germania e Francia) fanno registrare il segno meno tra fondi europei ricevuti e contributi di tasca propria. L'Italia, almeno per il 2021, diventa un beneficiario netto dell'Ue, al pari di Polonia, Ungheria e Romania, tra gli altri. Una buona notizia per le nostre casse, sicuramente. Ma dietro questo cambiamento (temporaneo) nei rapporti di dare e avere con Bruxelles potrebbero annidarsi dei rischi politici per il governo di Giorgia Meloni.

Stando a quanto rilevato dalla relazione annuale della Corte dei conti sui rapporti finanziari con l'Ue, nel 2021 l'Italia ha contribuito al bilancio europeo con 18,1 miliardi. Di contro, Bruxelles ha destinato al nostro Paese risorse per 26,7 miliardi, di cui 10,1 legati al Pnrr. Il saldo positivo, dunque, nasce essenzialmento dal Next Generation EU, il fondo straordinario creato per rispondere alla pandemia di Covid-19. Senza il Pnrr, infatti, il nostro Paese sarebbe ancora un contributore netto, anche se con un margine negativo decisamente ridotto rispetto a quelli registrati negli anni passati: se nel 2020, la bilancia pendeva a sfavore dell'Italia per 6,6 miliardi, nel 2021 (ribadiamo, al netto del Pnrr) tale margine si è ridotto a 1,5 miliardi.

I benefici indiretti

È chiaro che, vista così, la situazione sembra volgere in positivo per l'Italia: il Pnrr durerà fino al 2026, e questo permetterà al nostro Paese di avere più margini di investimento per rilanciare lo sviluppo senza peggiorare il debito pubblico. Ma ci sono anche dei rischi politici. Per anni, come è noto, i vari governi che si sono succeduti a Palazzo Chigi hanno sventolato la bandiera dell'essere contributori netti Ue quando si trattava di negoziare sui dossier più caldi a Bruxelles. La premier Meloni non ha più quest'arma da usare.

Inoltre, c'è un legame non scritto tra quanto si versa al bilancio Ue, e quanto imprese e cittadini di un determinato Paese membro incassano con i cosiddetti benefici indiretti. I ricercatori dell'Ifo Institute hanno dato un 'valore' a tali benefici in uno studio del 2018, dove si calcolano i guadagni delle imprese dei vari Paesi Ue grazie all'export (favorito dal mercato unico e dagli accordi commerciali dell'Ue) e ai fondi incassati dai progetti finanziati da Bruxelles in altri Stati membri o fuori l'Ue. Nel 2017, per esempio, la Germania ha registrato un saldo negativo netto di 13,6 miliardi sul bilancio Ue, ma ne ha incassati 118. La Francia ha avuto un saldo negativo di 7,4 e ne ha incassati 62. L'Italia, con 3,2 miliardi di versamento netto, avrebbe beneficiato di 40 miliardi di guadagni.