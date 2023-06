Multe e "gogna" per le imprese che violano diritti umani e ambiente. Ma l'Italia si oppone

Misure più stringenti per obbligare le grandi imprese ad assumersi la responsabilità delle loro attività e delle loro catene di approvvigionamento, con sanzioni e una sorta di "gogna" pubblica per chi non ha identificato e preso provvedimenti contro violazioni di diritti umani, come il lavoro minorile, e danni ambientali. È quanto prevede il testo adottato oggi dal Parlamento europeo sulla cosiddetta "due diligence" (diligenza dovute), ossia il pacchetto di misure in discussione a Bruxelles per ridurre l'impatto delle attività produttive a livello sociale e sul clima lungo tutta la filiera, dentro e fuori l'Unione europea. Un voto che arriva a dieci anni dalla tragedia del Rana Plaza, l'edificio in Bangladesh dove lavoravano diverse imprese subappaltatrici dei grandi marchi della moda europea. E il cui crollo, dovute alle pessime condizioni di sicurezza, provoco oltre 1.100 morti.

Le imprese interessate

La proposta del Parlamento dovrà adesso essere negoziata con i governi del blocco, con quello italiano che ha già bocciato le misure approvate dalla maggioranza degli eurodeputati. In questo, l'esecutivo di Giorgia Meloni è in linea con le posizioni di buona parte del centrodestra europeo e delle organizzazioni imprenditoriali, le quali denunciano che il provvedimento comporterebbe maggiori oneri burocratici a scapito della competitività, in particolare nella concorrenza con le imprese extra Ue.

In realtà, le misure si rivolgono anche alle grandi aziende non europee. Stando a quanto scrive il Parlamento in una nota, le "imprese Ue con più di 250 dipendenti e un fatturato superiore a 40 milioni di euro", le loro società “madri” con più di 500 dipendenti e un fatturato superiore a 150 milioni di euro, e "le società con sede fuori dall’Ue aventi un fatturato superiore a 150 milioni di euro" e giro di affari nel mercato Ue di "almeno 40 milioni di euro" dovranno rispettare una serie di obblighi.

I nuovi obblighi

Tali grandi imprese "saranno tenute a identificare e, se necessario, prevenire, porre fine o mitigare, l'impatto negativo che le loro attività hanno su diritti umani e ambiente, come il lavoro minorile, la schiavitù, lo sfruttamento del lavoro, l'inquinamento, il degrado ambientale e la perdita di biodiversità". Inoltre, "dovranno monitorare e valutare l'impatto sui diritti umani e sull'ambiente dei loro partner della catena del valore, compresi i fornitori, la vendita, la distribuzione, il trasporto, lo stoccaggio, la gestione dei rifiuti e altre aree".

Le società dovranno attuare un piano di transizione verde per mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5°. Inoltre, "nel caso di grandi società con oltre 1.000 dipendenti, il raggiungimento degli obiettivi del piano avrà un impatto sulla remunerazione variabile degli amministratori, come i bonus". Le nuove norme prevedono anche che "le imprese collaborino e sostengano le persone colpite dalle loro azioni, compresi gli attivisti per i diritti umani e l'ambiente, introducano un meccanismo di reclamo e controllino regolarmente l'efficacia della loro politica di diligenza dovuta".

Sanzioni e meccanismo di vigilanza

Le società che non rispetteranno le regole saranno responsabili degli eventuali danni e potranno essere sanzionate dalle autorità di vigilanza nazionali. Le sanzioni comprendono misure quali il ritiro dal mercato dei prodotti dell'azienda o ammende pari ad almeno il 5% del fatturato netto globale. Le aziende extra-Ue che non rispettano le regole saranno escluse dagli appalti pubblici in Europa. Inoltre, è prevista una sorta di gogna pubblica, il "naming and shaming", ossia la pubblicazione dei nomi degli inadempienti che potrebbe portare a campagne di boicottaggio.

Adesso, come dicevamo, la palla passa ai negoziati tra Parlamento e governi nazionali. Gli attivisti per i diritti umani e l'ambiente temono che al tavolo delle trattative il testo possa venire annacquato.