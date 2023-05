I giudici Ue bocciano l'aiuto da 6 miliardi a Lufthansa (che lo ha già restituito allo Stato)

Il Tribunale dell'Ue ha annullato la decisione della Commissione europea che aveva approvato la ricapitalizzazione di Lufthansa da parte della Germania per 6 miliardi di euro, nel contesto della pandemia di Covid-19. Contro il maxi aiuto di Stato avevano fatto ricorso due compagnie aeree concorrenti, Ryanair e Condor. Per i giudici di Lussemburgo, l'esecutivo europeo è "incorso in vari errori", in particolare ritenendo che Lufthansa non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati per la totalità del fabbisogno.



L'esecutivo ha anche omesso di esigere un meccanismo che incentivasse Lufthansa a riacquistare la partecipazione della Germania il più rapidamente possibile e ha sbagliato a negare l'esistenza di un notevole potere di mercato di Lufthansa in alcuni aeroporti, nonché ad accettare impegni che "non garantivano la salvaguardia di una concorrenza effettiva sul mercato".

Le conseguenze della sentenza non sono chiare. Lufthansa è impegnata in un piano di espansione che prevede l'acquisto di una parte delle quote di Ita Airways, l'ex Alitalia. Il piano è stato osteggiato da alcuni grandi azionisti della società tedesca, preoccupati per la stabilità dei conti con la presa in carico di una compagnia che nel 2022 ha registrato quasi 500 milioni di euro di perdite.

La sentenza del Tribunale Ue, che potrà essere impugnata presso la Corte europea, dovrebbe di norma portare alla restituzione allo Stato degli aiuti percepiti illegalmente. Nel caso di Lufthansa, scrive Spiegel, i 6 miliardi prestati sono stati restituiti, con gli interessi, a Berlino.