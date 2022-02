Il "regalo" del Giappone all'Ue: scorte di gas liquefatto per far fronte alla crisi energetica

Il Giappone invierà alcuni carichi di gas naturale liquefatto (gnl) verso l'Europa "in segno di solidarietà" davanti all'aumentare delle tensioni tra Russia e Ucraina. Lo hanno annunciato il premier giapponese Fumio Kishida e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al termine di un colloquio telefonico.

Il Giappone ha deciso di condividere l'eccedenza di gnl con i Paesi Ue, alle prese con una grave crisi energetica che potrebbe complicarsi in caso di perturbazioni nelle forniture di gas russo che potrebbero verificarsi in caso di un conflitto in Ucraina. In questo quadro, Bruxelles e gli Stati Uniti avevano lanciato a fine gennaio una cooperazione per aumentare le scorte di gnl, non solo quelle provenienti dagli Usa (che sono già il principale fornitore di questo gas), ma anche quelle di altri Paesi produttori come il Qatar. In questi giorni, la Commissione Ue ha comunicato anche che sono in corso colloqui con la Nigeria.

Il "dono" del Giappone è legato anche alla crisi ucraina. "Lavoriamo a stretto contatto per favorire la de-escalation della situazione intorno all'Ucraina e per garantire la sicurezza energetica dell'Europa", ha spiegato von der Leyen in un nota. La presidente della Commissione, "toccando le preoccupazioni per la carenza di gas naturale in Europa, ha espresso il suo apprezzamento per il dirottamento delle spedizioni di gnl verso l'Europa deciso dal governo giapponese" e "in risposta, il primo ministro Kishida ha dichiarato di aver deciso di condividere l'eccedenza di gnl con l'Europa per mostrare solidarietà agli alleati e ai partner che la pensano allo stesso modo e condividono gli stessi valori". I due leader hanno quindi confermato che continueranno a collaborare per "garantire la sicurezza energetica".

Al centro della discussione anche i prossimi passi dell'attuazione del Global Gateway, l'iniziativa Ue per rafforzare la connettività globale sostenibile basata su regole comuni, "anche attraverso possibili progetti faro congiunti".