La lezione tedesca: "Impresa chiede aiuti pubblici? Paghi le tasse in Germania"

Vuoi aiuti pubblici con i soldi dei contribuenti tedeschi? Allora riporta la sede in Germania. È questo, in soldoni, il messaggio che il governatore (o primo ministro che dir si voglia) della regione-stato tedesca della Bassa Sassonia, Stephan Weil, ha recapitato ai dirigenti della Meyer Werft, azienda della cantieristica navale da 7mila dipendenti. Un messaggio che potrebbe essere d'esempio anche per l'Italia.

La Meyer Werft è stata fondata nel 1795 a Papenburg, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord ovest della Germania. Attualmente è uno dei principali produttori mondiali di navi da crociera e quindi un importante fattore economico per la regione, ricorda il quotidiano tedesco Spiegel. L'azienda ha un portafoglio di commesse pieno, ma deve fare i conti con un buco di bilancio di 2,7 miliardi di euro che si sarebbe originato in seguito alla pandemia di Covid e alla successiva crisi energetica. Per questo, ha chiesto al governo del land della Bassa Sassonia un aiuto economico che salverebbe migliaia di posti di lavoro, di cui 3mila solo a Papenburg.

Il land, in liena di massima, è pronto a fare la sua parte, ma esige anche "che i proprietari rispondano alle legittime preoccupazioni dell'opinione pubblica", ha spiegato il premier Weil. Ossia che il colosso riporti la sua sede fiscale nella regione, tornando così a versare le tasse nella cassa comune dei contribuenti a cui sta chiedendo aiuto. Già, perché dal 2015 la Meyer Werft, come del resto tantissime altre aziende europee, ha trasferito la sua sede fiscale in Lussemburgo, Paese noto per il suo regime di tassazione altamente favorevole per le grandi imprese. Secondo Spiegel, il trasloco è servito anche a sfuggire al controllo del consiglio di sorveglianza, organo che, in base alla legge tedesca, serve a vigilare sull'operato dei manager e che al suo interno ha i rappresentanti sindacali.

I tempi per la Meyer Werft sono strettissimi: serve subito un aumento di capitale per poter dare seguito alle commesse e non rischiare il tracollo. Weil, esponente del partito socialista Spd, si è detto pronto a erogare generosi prestiti, ma a patto che l'azienda torni a casa rispettando leggi e fisco tedeschi. Una questione di giustizia fiscale, insomma.

Come dicevamo, il caso della Meyer Werft non è isolato in Europa. Per esempio, la Fca ha spostato dal 2014 la sua sede fiscale nel Regno Unito. Da allora, l'ex Fiat, secondo i calcoli del Corriere della Sera, ha ricevuto dallo Stato italiano 100 milioni di aiuti a fondo perduto, altri 887 milioni per finanziare cassa integrazione, agevolazioni per assunzioni e contratti di espansione, e oltre sei miliardi di prestiti agevolati.