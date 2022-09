La Germania spenderà 200 miliardi per abbassare le bollette

La Germania investirà 200 miliardi di euro per abbassare le bollette di famiglie e imprese. Lo ha annunciato il cancelliere Olaf Scholz, il cui piano ricorda da vicino quanto già fatto da Spagna, Portogallo e Regno Unito.

"Il governo tedesco farà tutto il possibile per abbassare i prezzi" dell'energia, ha detto Scholz in una conferenza stampa a Berlino, a cui ha partecipato virtualmente poiché è ancora in quarantena dopo aver contratto il Covid-19. "Ora stiamo alzando un grande ombrello difensivo che doteremo di 200 miliardi di euro", ha aggiunto.

Lo schema proposto in accordo con i verdi del ministro dell'Economia Robert Habeck e i liberaldemocratici del ministro delle Finanze Christian Lindner, è sulla falsariga del cosiddetto "modello iberico". Come già avviene da mesi in Spagna e Portogallo, infatti, Berlino non fisserà un tetto al prezzo del gas che viene acquistato da Russia, Norvegia o altri fornitori esteri, così come richiesto a livello Ue da Italia e altri 14 Stati membri (ma bocciato proprio da Berlino). Il tetto si applicherà alle sue centrali elettriche. Tali centrali dovranno rivendere l'elettricità a prezzi ridotti, pur continuando a pagare il carburante al costo fissato dal mercato europeo. La differenza verrà colmata dallo Stato, con la spesa record annunciata da Scholz, e quindi, in ultima istanza, a carico dei contribuenti.

L'effetto di tale misura, come si è visto in Spagna, è che le bollette per i consumatori finali sono più basse. "Questa decisione è una risposta cristallina al" presidente russo Vladimir Putin", ha detto Lindner in conferenza stampa. "Siamo economicamente forti e mobilitiamo questa forza economica quando necessario", ha aggiunto il ministro delle Finanze.

Lindner, considerato un falco del rigore, si è opposto a lungo a scostamenti di bilancio eccessivi. Ma alla fine ha dovuto dare l'ok a un piano che richiederà l'assunzione di grandi quantità di nuovo debito. "Vogliamo inviare un segnale molto chiaro ai mercati dei capitali: anche se ora utilizziamo un tale ombrello difensivo, la Germania si atterrà alla sua politica fiscale orientata alla stabilità e alla sostenibilità", ha affermato Lindner, aggiungendo: "I titoli di stato tedeschi rimangono il gold standard del mondo”, ha aggiunto con orgoglio.

Il piano di Berlino arriva a pochi giorni da una simile iniziativa del Regno Unito, altro Paese molto attento al rigore. L'aggiustamento di bilancio fatto dal nuovo governo di Liz Truss ha spaventato i mercati, facendo crollare la sterlina al minimo storico contro il dollaro e con contraccolpi ai rendimenti dei titoli di Stato britannici. Lindner, interrogato su questo, ha assicurato che Berlino non farà la fine di Londra.