Nord Stream pronto a riaprire i rubinetti

Terminati i lavori di manutenzione il gasdotto Nord Stream tornerà a pompare idrocarburi in Europa domani. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca lo riaprirà, ma ha avvertito che i flussi potrebbero essere nuovamente interrotti o limitati se le sanzioni impediranno ulteriori interventi di manutenzione. I governi europei però temono che il leader del Cremlino non manterrà la sua parola, consapevoli che un'interruzione prolungata potrebbe spingere gli Stati membri dell'Ue a razionare l'energia, danneggiando l'industria e colpendo la già fragile crescita economica. Nei commenti rilasciati durante la sua visita a Teheran, in Iran, Putin ha però garantito che "Gazprom ha sempre rispettato e rispetterà tutti i suoi obblighi".

Il gasdotto, che rappresenta più di un terzo delle esportazioni di gas naturale russo verso l'Unione Europea, è stato fermato per dieci giorni di manutenzione annuale l'11 luglio. Fonti russe, che hanno parlato alla Reuters a condizione di anonimato a causa della delicatezza della questione, hanno detto la conduttura dovrebbe riprendere a funzionare in tempo, ma a una velocità inferiore alla sua capacità di circa 160 milioni di metri cubi al giorno. Il mese scorso, il gigante energetico Gazprom, controllato dal Cremlino, ha ridotto le esportazioni di gas attraverso il percorso al 40% della capacità, citando i ritardi nella restituzione di una turbina che Siemens Energy stava revisionando in Canada, e che era bloccata a causa delle sanzioni. "Gazprom tornerà ai livelli visti prima dell'11 luglio", ha detto una delle fonti riguardo ai volumi di gas previsti attraverso Nord Stream 1 a partire da domani.