Al via gli acquisti congiunti di gas dei Paesi Ue: "Appalti per 11 miliardi di metri cubi"

La Commissione europea ha lanciato il primo maxi appalto per l'acquisto congiunto di 11,6 miliardi di metri cubi gas. Lo ha annunciato Bruxelles, che ha promosso questa iniziativa all'indomani dello scoppio della crisi energetica. “Questo è un traguardo storico. Perché per la prima volta in assoluto, stiamo sfruttando il peso economico collettivo dell'Ue per aumentare la nostra sicurezza energetica e affrontare i prezzi elevati del gas", ha affermato il vicepresidente Maros Sefcovic annunciando la procedura di gara.

L'acquisto congiunto di gas prevede che le imprese operanti nei vari Stati membri dell'Ue si uniscano per comprare i volumi necessari a riempire gli stock, evitando di farsi concorrenza a vicenda e ottenendo così prezzi più bassi sul mercato. Secondo quanto comunicato da Sefcovic, "finora 107 aziende hanno sottoscritto l'acquisto congiunto attraverso il meccanismo appena creato e altre società sono in procinto di fare altrettanto". Il primo appalto congiunto riguarderà "un volume totale di 11,6 miliardi di metri cubi di gas" di cui "2,8 miliardi in gas naturale liquefatto" e "circa 9,6 miliardi di metri cubi da consegnare attraverso gasdotto". La gara è aperta fino al 15 maggio per coprire le consegne tra giugno 2023 e maggio 2024.

In base alla legge Ue sullo stoccaggio del gas, i Paesi membri sono obbligati a utilizzare la piattaforma per gli acquisti congiunti per almeno il 15% del loro fabbisogno, pari a 13,5 miliardi di metri cubi di gas. Il primo appalto è leggermente sotto questa soglia target. Adesso, bisognerà vedere come risponderà il mercato. Alcuni esperti temono che i venditori di gas possano disertare la gara, e rivolgersi ad altri clienti in giro per il mondo. Ma secondo Sefcovic, c'è già "un interesse molto solido" da parte dei fornitori internazionali in questo nuovo mercato, che copre i paesi dell'Ue e quelli della Comunità dell'energia, come Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali.