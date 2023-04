Francesi ancora in piazza contro la riforma delle pensioni, in attesa del verdetto della Corte

Nuovo sciopero nazionale in Francia, in quella che è la dodicesima giornata di proteste a livello nazionale contro la riforma delle pensioni. Questa nuova ondata di proteste ha luogo un giorno prima dell'atteso verdetto del Consiglio costituzionale di domani sulla legalità della legge. Se il Consiglio darà il suo via libera, anche se con qualche riserva, il governo sarà autorizzato a promulgare ufficialmente la legge. Dopo quasi tre mesi di proteste, centinaia di migliaia di persone sono scese nuovamente in piazza in Francia, anche se c'è stato un calo dei partecipanti. Le stime parlando di un'adesione tra le 400 e le 600mila persone in piazza, rispetto alle 570mila del 6 aprile e alle 740mila del 28 marzo.

Ancora una volta, nel braccio di ferro con il governo, l'intersindacale ha rilanciato la mobilitazione nei vari settori con cortei nella capitale e nelle principali città francesi. Alle prime ore del giorno, un gruppo di manifestanti ha bloccato simbolicamente nella capitale il quartiere in cui ha sede il Consiglio costituzionale. Sul versante dei trasporti pubblici, è prevista una serie di disagi con un 20% di voli in meno a Nantes, Bordeaux e Tolosa, come chiesto dalla Direzione generale dell'aviazione civile. Nel settore ferroviario hanno circolato 3 treni espressi regionali su 5, 4 treni ad alta velocità su 5 e solo 1 intercity su 5, mentre a Parigi e dintorni metro e treni regionali hanno subito cancellazioni e ritardi. In subbuglio anche il mondo studentesco con vari licei e campus bloccati in alcune città, tra cui Lille.

Nell'energia, per un paio d'ore è stato bloccato l'accesso alla raffineria di Feyzin, vicino a Lione, e rallentamenti sono stati riscontrati all'impianto nucleare di Gravelines. A Parigi, il sindacato Cgt ha annunciato un nuovo stop della raccolta dei rifiuti, con il "secondo atto" dello sciopero che riprende oggi, dopo quello durato tre settimane a marzo e che aveva visto accumularsi fino a 10 mila tonnellate di spazzatura per le strade della capitale. Da oggi la spazzatura non viene più raccolta, sia dai netturbini della capitale sia da quelli di società private che hanno aderito alla contestazione. Bloccati anche totalmente o parzialmente alcuni inceneritori come quello di Ivry sur Seine, Saint Ouen e Seine Saint Denis. Nell'Ovest del Paese, blocchi e disagi sono segnalati nelle città di Caen, Brest e Rennes. A Parigi la manifestazione è partita alle 14 da Piazza Bastille.

Secondo alcuni analisti, è poco probabile che il Consiglio costituzionale annulli la totalità della riforma, ma potrebbe censurare alcune parti del testo, rafforzando così l'argomentazione dei sindacati a favore di una sua sospensione o del suo ritiro. Da Amsterdam, dove si trova in visita ufficiale, il presidente Emmanuel Macron ha promesso alle parti sociali "in uno spirito di concordia, uno scambio che consenta di proseguire e di tenere conto del verdetto" del Consiglio. In ballo c'è anche la possibilità che il Consiglio costituzionale convalidi il referendum di iniziativa popolare proposto dalla sinistra, dando così nuovo slancio alle opposizioni. Ad ogni modo regna l'incertezza sui prossimi sviluppi e le contestazioni non mancano nei confronti del presidente Macron e della premier Borne. A sinistra le forze politiche chiedono di proseguire il "movimento di protesta", mentre il presidente del Senato, Gérard Larcher di Les Républicains (destra tradizionale) suggerisce a Macron di adottare "un altro modo di governare".

Tra le ipotesi paventate dai sindacati, c'è il prosieguo della mobilitazione con cortei unitari per il 1 maggio e una grande manifestazione a Parigi. Questa sera i sindacati dovrebbero riunirsi proprio per stabilire la loro reazione all'attesa decisione del Consiglio costituzionale, domani. Sulla carta la riforma delle pensioni adottata col ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione, che ha permesso di approvarla con il solo voto del Senato ma non della Camera, dovrebbe entrare in vigore in Francia dal 1 settembre, ma tale scadenza appare destinata a slittare.