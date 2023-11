Il flop della settimana corta: solo 1 dipendente su 200 l'ha scelta

Lavorare quattro giorni a settimana anziché cinque, guadagnando lo stesso stipendio. Sempre più Paesi in Europa stanno aprendo alla settimana lavorativa corta, e secondo un recente sondaggio il 55% degli italiani vorrebbe poterla utilizzare. In Belgio, questa forma di flessibilità dell'orario è già attiva da quasiun anno, ma a quanto pare non ha conquistato i lavoratori. Secondo i dati della cassa previdenziale Securex, finora appena 1 dipendente ogni 200 ha scelto la settimana di quattro giorni.

Nel Paese, dal febbraio 2022, datori e lavoratori possono accordarsi sulla rimodulazione dell'orario attraverso due formule: una prevede quattro giornate lavorative di 9 ore e mezza (anziché 7 ore e 36 minuti), e una di riposo. L'altra non è una settimana corta, ma una di 45 ore seguita da da un'altra di 31 ore. La prima opzione è stata scelta dallo 0,5% dei dipendenti sui 121mila del campione di Securex.

Secondo Securex, le ragioni dell'insuccesso della settimana corta sono essenzialmente due. La prima è la sfiducia dei datori di lavoro nei confronti della misura: un manager su quattro (25,7%) considera inapplicabile la settimana corta nella propria azienda, soprattutto a causa dell'organizzazione del lavoro, che richiede la presenza cinque giorni su cinque per alcuni ruoli. Ma anche gli stessi lavoratori nutrono perplessità: molti di loro temono che la durata eccessiva dei giorni lavorativi possa far saltare l'equilibrio con la vita famigliare.

Ma cosa pensa quello 0,5% che ha optato per la settimana corta? Secondo uno studio dell'Università di Gent, la stragrande maggioranza dei dipendenti intervistati ha affermato che lavorare quattro giorni ha migliorato l'equilibrio tra lavoro e vita privata, senza comportare più stress per via dell'orario giornaliero più lungo.

