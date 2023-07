Finita l'era dell'abbondanza, in Germania torna l'austerità

In Germania l'era dell'abbondanza e dell'allentamento delle solitamente stringenti regole fiscali si avvia alla conclusione, il Paese ha deciso di tornare a una stretta austerità come d'abitudine. Il governo di Berlino ha approvato ieri la prima bozza del bilancio 2024 e dei piani finanziari fino al 2027, con a quale la più grande potenza economica d'Europa ha deciso di ridurre le spese che erano state aumentate in risposta alla crisi scatenata dalla pandemia di Covid-19 e quella seguita alla guerra in Ucraina. In tutto ci sono tagli di ben 31 miliardi di euro, con l'unica voce di spesa che è destinata ad aumentare che è quella della Difesa, che crescerà in maniera considerevole.

"Abbiamo adottato una proposta di bilancio allineata alle realtà fiscali", ha dichiarato ieri il ministro delle Finanze, Christian Lindner, parlando ai media del piano che include la riduzione dei nuovi prestiti pubblici entro i limiti costituzionalmente previsti per il prossimo anno. "Stiamo ponendo fine all'era della crisi e delle politiche fiscali espansive", ha dichiarato. Lindner prevede un nuovo indebitamento netto di 16,6 miliardi di euro per il 2024, rispettando così il freno al debito della Germania che limita costituzionalmente il deficit di bilancio allo 0,35% della produzione economica.

Il freno era stato sospeso tra il 2020 e il 2022 per contribuire a compensare l'impatto economico della pandemia e il balzo dei prezzi dell'energia seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin, ma ora tornerà ad essere in vigore. "Il bilancio è ovviamente deve fare i conti col fatto che negli ultimi anni molti si sono abituati alle grandi spese", ha detto il cancelliere Olaf Scholz parlando ieri in Aula. Ma "ora redigeremo di nuovo bilanci che non cercano di combattere le crisi con questi fondi aggiuntivi finanziati dal debito, ma che sono orientati in modo molto specifico al futuro del nostro Paese".

I nuovi piani di bilancio prevedono investimenti per 54,2 miliardi di euro nel 2024 e Lindner ha dichiarato che le priorità saranno la digitalizzazione, la mobilità, l'istruzione e la ricerca. L'unico ministero che non subisce tagli è quello della Difesa, poiché la Germania intende rispettare nel 2024 l'obiettivo della Nato di destinare il 2% del prodotto interno lordo alle spese militari. Ciò significa che sono stati stanziati 51,8 miliardi di euro per la difesa e 19,2 miliardi in fondi extra-bilancio per le forze armate. Nonostante l'accordo sul progetto di bilancio dopo mesi di negoziati, le discussioni su alcuni punti controversi continueranno durante la pausa estiva. I tagli all'assegno parentale hanno scatenato una disputa tra i Liberi Democratici Fdp di Lindner e i Verdi, altro partner del governo a guida socialdemocratica. Anche i requisiti finanziari dell'assegno di base per i figli sono oggetto di disputa tra i partiti della coalizione.

Sebbene solo le famiglie con stipendi elevati e un reddito annuo superiore a 150mila euro siano interessate dai tagli e non abbiano più accesso all'assegno per l'educazione dei figli, i Verdi sono critici perché temono che questo ridurrà il numero di uomini con stipendi elevati che si prendono una pausa dal lavoro, facendo ricadere l'onere della cura dei figli sulle donne. Anche l'opposizione ha attaccato il piano. Mario Czaja, segretario generale della Cdu di centro-destra, ha parlato di uno "schiaffo ai genitori che lavorano, che crea di fatto una società a due classi tra le famiglie che lavorano duramente". Nella prima settimana di settembre, il Bundestag discuterà per la prima volta la bozza in sessione plenaria. Il termine ultimo per decidere sull'intero bilancio federale sarà la fine della settimana del bilancio, il primo dicembre.

