La finanza scommette contro l'Italia

La grande finanza scommette su un fallimento dell'Italia e del nuovo corso politico che la attende. È l'avvertimento che arriva dal Financial Times, in un articolo dal titolo piuttosto chiaro: 'Dagli hedge fund la più grande scommessa contro il debito italiano dal 2008'. Secondo il prestigioso quotidiano finanziario britannico i fondi speculativi, avrebbero messo in atto la più grande scommessa contro i titoli di Stato italiani dai tempi della crisi finanziaria globale, a causa delle crescenti preoccupazioni per le turbolenze politiche a Roma che hanno portato alle dimissioni del premier Mario Draghi, e per la dipendenza del Paese dalle importazioni di gas russo.

I numeri che sostengono la tesi sono quelli di S&P Global Market Intelligence secondo cui gli hedge fund avrebbero previsto un calo dei loro prezzi per un controvalore di circa 39 miliardi di dollari, e questo solo nel mese di agosto, il livello più alto appunto dal 2008, e per questo si stanno affrettando a liberarsene. Questo perché l'Italia "è il Paese più esposto guardando alle conseguenze dell'aumento del prezzo del gas, e il clima politico è teso", ha spiegato Mark Dowding, capo degli investimenti di BlueBay Asset Management, che gestisce asset per oltre 106 miliardi di dollari, che sta vendendo titoli decennali italiani utilizzando strumenti derivati noti come futures. Il FT ricorda le indicazioni del Fondo Monetario Internazionale: un embargo russo sul gas porterebbe a una contrazione economica di oltre il 5% in Italia e in altri tre Paesi europei, a meno che altre nazioni non condividano le proprie forniture.

Il quotidiano sottolinea che i titoli italiani hanno già ceduto parecchio nelle ultime settimane, mentre gli investitori reagiscono all'aumento dell'incertezza. Il rendimento del debito decennale italiano è salito al 3,7%, facendo salire il divario, o "spread", con il debito tedesco , a 2,3 punti percentuali dagli 1,37 punti percentuali di inizio anno. Un grande investitore in hedge fund ha dichiarato alla testata che "l'Italia sembra essere il Paese più vulnerabile" al peggioramento delle condizioni economiche, aggiungendo che tali scommesse contro i suoi bond sono ormai "diffuse", con molti gestori che giocano sullo spread tra i titoli tedeschi e quelli italiani.