Le tasse ambientali delle famiglie italiane (che pagano di più rispetto alla media Ue)

Nel 2022, gli europei hanno versato 317,2 miliardi di euro di tasse ambientali, pari al 2% del Pil dei 27 Stati membri dell'Ue messi insieme. Di queste entrate, il 52% provenivano dalle imprese, contro il 45% pagato dalle famiglie. Un rapporto ribaltato in Italia, dove sono proprio le famiglie a coprire la maggior parte delle imposte "green" (come quelle scaricate nelle bollette o pagate alla pompa di benzina). È quanto emerge dai dati Eurostat.

Nel 2022, secondo l'istituto di statistica europeo, le famiglie italiane hanno versato 23,5 miliardi di euro di tasse ambientali, pari all'1,2% del Pil: nell'Ue la media è dello 0,8%. A livello assoluto, solo le famiglie tedesche (31 miliardi) e francesi (24,5 miliardi) hanno pagato di più. Ma se si guarda alla quota rispetto al totale, in Germania e Francia i nuclei famigliari hanno coperto intorno al 45% delle imposte verdi, in linea con la media Ue, mentre le imprese hanno ricevuto la fattura più corposa. In Italia, le nostre aziende hanno versato poco più di 20,7 miliardi.