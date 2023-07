L'Europa alza lo scudo anti-Cina: stretta sugli investimenti "ostili"

Finora, i governi hanno agito da soli e in ordine sparso, come successo di recente con la decisione dell'Italia di bloccare la potenziale scalata dalla cinese Sinochem alla Pirelli. Da oggi, sarà l'Unione europea a intervenire direttamente per bloccare gli investimenti esteri considerati "ostili" o comunque pericolosi per gli interessi strategici del blocco. Una mossa che sembra diretta particolarmente alla Cina e alla protezione di settori come quello dell'automotive, su cui si sono concentrati oltre la metà degli investimenti di Pechino nell'Ue nel 2022.

Sebbene in progressivo e netto calo nell'ultimo decennio, anche per la crescente stretta di alcuni governi, la mole degli investimenti esteri cinesi in Europa resta elevata: l'anno scorso, hanno sfiorato gli 8 miliardi di dollari. Se in passato, le mire di Pechino erano rivolte a infrastrutture critiche, come i porti o le reti 5G, più di recente le operazioni hanno riguardato la nascente filiera dell'auto elettrica. Secondo uno studio del think tank Merics, dal 2018 a oggi ben 17,5 miliardi di dollari proveniente dalle casse della Cina hanno riguardato la produzione di batterie elettriche in Europa. Francia e Germania sono stati i grandi Paesi Ue che ne hanno beneficiato maggiormente, ma anche l'Ungheria è diventata una sorta di piattaforma da cui Pechino sembra volersi lanciare alla conquista del mercato europeo dell'auto elettrica.

Le nuove regole entrate in vigore con il cosiddetto Fsr, il regolamento Ue per i sussidi esteri, prevede una sorta di scudo europeo anti-scalate o "golden rule" per evitare che aziende di Paesi extra-Ue che beneficiano di sussidi pubblici possano realizzare operazioni lesive degli interessi industriali del blocco. Il regolamento, stando alle norme di attuazione rese note oggi da Bruxelles, obbliga le società a notificare alla Commissione concentrazioni ed eventuali aiuti finanziari ricevuti per partecipare a gare d'appalto pubbliche.

Nel primo caso, le società devono notificare le concentrazioni (fusioni o acquisizioni) che generano un fatturato nell'Ue di almeno 500 milioni di euro se alle parti dell'operazione sono stati concessi contributi finanziari esteri complessivi di almeno 50 milioni di euro negli ultimi 3 anni o se il valore stimato del contratto è di almeno 250 milioni di euro e l'offerta prevede un contributo finanziario estero aggregato di almeno 4 milioni di euro per Paese terzo negli ultimi 3 anni. Per quanto riguarda la partecipazione ad appalti pubblici, l'obbligo di notifica scatta se il valore stimato del contratto è di almeno 250 milioni di euro e l'offerta prevede un contributo finanziario estero aggregato combinato di almeno 4 milioni di euro per Paese terzo negli ultimi 3 anni.

Il regolamento specifica poi tutta una serie di obblighi di trasparenza a cui sono tenute le società che rientrano nei parametri dell'obbligo di notifica. Sulla base dei documenti prodotti da queste società, la Commissione europea potrà decidere se e come agire. Nel caso in cui la verifica riscontra dei rischi, Bruxelles potrà proporre "misure correttive strutturali e non strutturali, come la cessione di taluni beni o la concessione dell'accesso alle infrastrutture", scrive la Commissione. Se le misure non dovessero venire attuate, Bruxelles può anche vietare del tutto la concentrazione o bloccare l'aggiudicazione dell'appalto pubblico.

