L'Europa sfida ChatGpt: al via le "fabbriche" dell'intelligenza artificiale

Dopo aver varato la prima legge al mondo che dovrebbe contrastare i rischi connessi all'intelligenza artificiale, l'Europa pensa adesso a recuperare il gap dagli Stati Uniti e dalla Cina nello sviluppo di questa tecnologia, che potrebbe plasmare il futuro dell'economia globale e la vita quotidiana dei cittadini. La Commissione Ue ha varato un pacchetto di misure per sostenere le startup e le Pmi di casa che si occupano di IA. Tra queste, la creazione di "fabbriche" dell'intelligenza artificiale e lo sblocco di finanziamenti pubblici e privati per 4 miliardi di euro fino al 2027.

Il ritardo dell'Europa

Certo, la strada per l'Ue sembra più che in salita. Nel 2022, gli investimenti in intelligenza artificiale negli Stati Uniti erano intorno ai 50 miliardi di euro. Quelli in Cina erano pari a 10 miliardi. In Europa, la raccolta fondi si è fermata a 5 miliardi. Germania, Francia e Italia sono state in prima fila per chiedere a Bruxelles di non imbrigliare con regole troppo rigide lo sviluppo di questa tecnologia nell'Ue. "Sull'intelligenza artificiale, l'Europa non deve nascondersi - aveva detto nell'ottobre scorso il ministro tedesco Robert Habeck in un vertice a Roma con il governo italiano e quello francese - Abbiamo imprese valide, forti e sotto molti aspetti più capaci dei giganti tecnologici, (...) ma non possiamo aspettare 5 anni per investire", aveva ammonito.

La fabbriche dell'IA

Con l'iniziativa di oggi, la Commissione prova ad affrontare proprio il nodo degli investimenti. Vengono istituite le fabbriche dell'intelligenza artificiale, che mirano a favorire "l'acquisizione, l'aggiornamento e la gestione di supercomputer dedicati all'IA per consentire un rapido apprendimento automatico e l'addestramento di grandi modelli di IA per scopi generali", si legge in una nota di Bruxelles. Questi supercomputer saranno messi a disposizione di "un gran numero di utenti pubblici e privati, comprese le startup e le Pmi" con l'obiettivo finale di "consentire lo sviluppo di una serie di applicazioni emergenti di IA" basate sui modelli per scopi generali, come le alternative a ChatGpt, per esempio.

Fondi e consorzi

Sul fronte degli investimenti, la Commissione attiverà linee di finanziamento per l'IA generativa attraverso i programmi Horizon Europe e Digital Europe. "Questo pacchetto genererà un investimento complessivo aggiuntivo pubblico e privato di circa 4 miliardi di euro fino al 2027", assicura Bruxelles. Altre misure riguarderanno le "attività di istruzione, formazione, qualificazione e riqualificazione" e la spinta a ulteriori "investimenti pubblici e privati" anche attraverso il capitale di rischio o il sostegno azionario.

C'à poi l'iniziativa "GenAI4EU", che mira a sostenere lo sviluppo di nuovi casi d'uso e di applicazioni emergenti nei 14 ecosistemi industriali europei e nel settore pubblico. Le aree di applicazione includono robotica, salute, biotecnologie, produzione, mobilità, clima e mondi virtuali. Infine, Bruxelles annuncia la creazione di due consorzi per le infrastrutture digitali europee: l'Alleanza per le tecnologie linguistiche, che mira a sviluppare un'infrastruttura europea comune nelle tecnologie del linguaggio per far fronte alla carenza di dati linguistici europei per la formazione delle soluzioni di IA, nonché per sostenere la diversità linguistica e la ricchezza culturale dell'Europa. E il "CitiVERSE", che applicherà strumenti di AI all'avanguardia per sviluppare e migliorare i gemelli digitali locali per le comunità intelligenti, aiutando le città a simulare e ottimizzare i processi, dalla gestione del traffico alla gestione dei rifiuti.