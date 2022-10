L'Europa si affida alle rinnovabili: con la guerra il 24% dell'elettricità da sole e vento

Con lo scoppio della guerra in Ucraina, l'Europa ha ridotto sempre più i consumi di gas. In compenso, eolico e solare hanno fatto registrare una crescita della produzione di elettricità record, facendo risparmiare 11 miliardi di euro di acquisti di metano. È quanto emerge da uno studio di E3G ed Ember.

Da marzo a settembre di quest'anno, secondo lo studio, la produzione elettrica da sole e vento ha raggiunto il 24% del totale, contro il 20% del gas. Pannelli e pale eoliche hanno generato in sei mesi 345 terawattore, 39 in più rispetto al 2021, quando la quota di queste rinnovabili si era fermata al 21% dell'elettricità prodotta complessivamente. A far registrare produzioni record sono 19 Paesi Ue su 27, tra cui Italia (20%), Polonia (17%), Francia (14%) e Spagna (35%).

Grazie a questi aumenti, l'Ue ha evitato di ha evitato di importare otto miliardi di metri cubi di gas, per un costo di 11 miliardi di euro. "L'eolico e il solare stanno già aiutando i cittadini europei", ha affermato Chris Rosslowe, analista senior di Ember. "Ma il potenziale futuro è ancora maggiore". Per Artur Patuleia di E3G, "con i mercati ristretti del gnl che comporteranno costi elevati del gas per i prossimi anni, i governi devono sostenere l'ambizione di energia pulita di RePowerEU, rendendola un elemento centrale della risposta alla crisi dei prezzi dell'energia".