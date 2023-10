L'Europa indaga sugli influencer: "Stop a pubblicità occulta"

Basta alla pubblicità occulta sui profili social degli influencer in tutta Europa. Un giro di affari che nel 2023 dovrebbe sfiorare i 20 miliardi di euro. La Commissione Ue ha lanciato un'indagine sui post online delle star dei social per "identificare testimonianze e sponsorizzazioni che ingannano i consumatori". I risultati dell'indagine potrebbero portare Bruxelles a prendere delle contromisure legali.

L'influencer marketing è diventato un pilastro dell'economia digitale, ricorda la Commissione. Ogni giorno, milioni di post sono frutto di sponsorizzazioni da parte di imprese più o meno grandi, e a volte anche da parte di amministrazioni pubbliche e politici. Nulla di illegale, se tale attività viene svolta nella massima trasparenza.

"Gli influencer coinvolti in attività commerciali regolari, come gli accordi di marca per pubblicizzare prodotti o servizi, sono considerati commercianti ai sensi del diritto dei consumatori dell'Ue - spiega Bruxelles - Sono tenuti a divulgare gli annunci pubblicitari in modo trasparente". Questo, però, non viene fatto in buona parte dei casi. Da qui l'indagine, condotta in collaborazione con le autorità locali di difesa dei consumatori, che servirà a capire quali eventuali misure legislative adottare.

In parallelo, la Commissione ha lanciato un Influencer Legal Hub. Su questa piattaforma, influencer e creatori di contenuti possono trovare informazioni sulla legislazione dell'Ue in materia di pratiche commerciali leali, che li aiuteranno a rispettare le regole. "Il business degli influencer è fiorente e molti consumatori, spesso giovani o addirittura bambini, si fidano dei loro consigli - dice il commissario alla Giustizia, Didier Reynders - Questo modello di business, tuttavia, comporta anche obblighi legali. Anche gli influencer devono seguire pratiche commerciali corrette e i loro follower hanno diritto a informazioni trasparenti e affidabili. Il nostro Influencer Legal Hub sarà di grande aiuto per tutti gli attori del settore per comprendere le regole. Invito gli influencer a giocare con loro", conclude Reynders.

