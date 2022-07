"L'Euro sta diventando come la Lira italiana", dalla Germania attacco alla Bce e al metodo Draghi

Chi in Italia sogna il ritorno alla Lira potrebbe venire accontentato presto. Almeno stando a leggere l'editoriale del Welt, importante quotidiano tedesco di centrodestra. Secondo Dorothea Slems, capo della redazione economica del giornale, l'Euro starebbe infatti diventando sempre più simile al vecchio conio tricolore. Il motivo? Il programma di acquisto titoli della Banca centale europea, lanciato da Mario Draghi e che potrebbe venire rispolverato da Christine Lagarde. Il che, dal punto di vista del Welt e dei falchi del rigore, non è una buona notizia: "L a Bce diventerebbe così la bad bank europea per tutti i titoli spazzatura", a partire dai titoli di Stato italiani.

Ma andiamo per ordine: giovedì la Bce dovrebbe annunciare un rialzo dei tassi di interesse di 50 punti per combattere l'inflazione galoppante, che nell'Eurozona dovrebbe aumentare di oltre l'8% nel 2022. "L e autorità monetarie non hanno altra scelta - spiega Slems - perché più a lungo lasci che i prezzi corrano, più aumentano". La mossa, sollecitata dalla Germania per voce del presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, starebbe arrivando in ritardo, secondo i fautori della stabilità dei conti. Ma non è tanto questo il motivo di astio nei confronti della governatrice Lagarde.

Il problema è che la presidente della Bce starebbe valutando anche un'altra misura, da affiancare al rialzo dei tassi: un nuovo programma di acquisto titoli, il famoso bazooka varato dal Draghi del "whatever it takes" che riuscì a ridurre lo spread tra Germania e Italia, consentendo al nostro Paese di finanziarsi sui mercati e affrontare la crisi. Tale programma è stato a lungo contestato dalla Bundesbank, perché considerato al di fuori del campo d'azione della Bce. E adesso c'è chi vorrebbe rispolverarlo.