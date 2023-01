In Danimarca neanche una rapina in banca in tutto il 2022: "Merito del cashless"

La Danimarca ha registrato il primo anno senza rapine in banca, grazie alla riduzione dell'utilizzo del denaro contante. Secondo Finansforbundet, il sindacato dei lavoratori del settore finanziario, la quasi totale sparizione del cash nelle transazioni dei cittadini, che ormai usano quasi esclusivamente la carta per pagare, ha portato gli istituti di credito a ridurre i servizi di cassa, lasciando poco bottino potenziale per i rapinatori.

A titolo di paragone, nel 2000, c'erano state 221 rapine in banca nel Paese, un numero che è lentamente diminuito fino a meno di 10 all'anno dal 2017. Come racconta il Guardian, negli ultimi sei anni i prelievi di contante in Danimarca sono diminuiti di circa tre quarti ogni anno e l'86% dei pagamenti in negozio è ormai contactless. La banca centrale danese ha riferito nel marzo dello scorso anno che l'uso del contante è sceso dal 23 per cento dei pagamenti nel 2017 al 12 per cento nel 2021, con la pandemia di Covid che ha accelerato il processo di abbandono del contante.

Secondo il sindacato il basso numero di rapine in banca negli ultimi anni è dovuto anche a diversi altri fattori come l'abbandono da parte delle banche della presenza di casseforti in loco, con alcuni istituti che ne hanno solo uno a Copenaghen e uno ad Aarhus. Altri fattori che hanno contribuito a questo risultato positivo sono stati l'adozione di sistemi di sorveglianza con telecamere, allarmi e una maggiore collaborazione con le forze dell'ordine, oltre alla limitazione delle scorte di contanti.