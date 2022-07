La Croazia entra nell'euro, ma teme la doppia inflazione

Per tutti coloro che hanno vissuto il passaggio dalla lira all'euro, il ricordo dell'inflazione che colpì il nostro Paese è sicuramente forte. Quello che costava mille lire in poco tempo iniziò a costare un euro, praticamente il doppio. Adesso tocca alla Croazia fare il passo nella moneta unica, con la nazione balcanica che dal prossimo primo gennaio diventerà il 20esimo membro del club della moneta unica comunitaria. Ma il governo è preoccupato perché alla probabile inflazione nazionale si unirà anche quella europea, dovuta alla crisi scatenata dalla pandemia prima e dalla guerra in Ucraina ora.

Secondo il ministro delle Finanze croato uscente, l'elevato livello di incertezza sulle prospettive di inflazione complicherà il compito della Banca centrale europea nel tentativo di contenere i prezzi nell'area dell'euro senza far deragliare la crescita economica. "Viviamo tutti in un livello di incertezza piuttosto elevato, è questo che ci dispiace di più", ha detto Zdravko Maric, che è anche vice primo ministro, in un'intervista a Bloomberg. "Se si sapesse almeno dove si trova il picco, saremmo tutti molto più tranquilli, ma non è così nelle circostanze attuali", ha aggiunto. Come ricorda l'agenzia, oggi Zagabria dovrà completare tutti i passi legali per entrare nell'Eurozona tra circa sei mesi. In vista della decisione, ieri i ministri delle Finanze dell'Eurogruppo hanno discusso con il capo della Bce, Christine Lagarde, su come trovare un delicato equilibrio tra la riduzione dell'inflazione e il sostegno alla produzione, dato che la regione rischia un taglio totale del gas russo.

Alcuni membri del Consiglio direttivo dell'istituto di Francoforte chiedono un aumento di mezzo punto dei tassi per far fronte al livello record di inflazione dell'8,6% registrato a giugno nella regione. Il mese scorso Lagarde ha affermato che il "gradualismo" non sarebbe appropriato se i prezzi più alti rischiano di disancorare le aspettative di inflazione. Con l'ingresso nella moneta unica la Croazia spera di attirare maggiori investimenti e ad attirare più turisti. Ma sapendo che l'adozione dell'euro ha fatto aumentare i prezzi in alcuni Paesi, Maric ha dichiarato che il Paese introdurrà misure per affrontare questo rischio, tra cui la doppia indicazione dei prezzi per guidare i consumatori e monitorare i rivenditori. "Siamo già molto integrati nei flussi dell'euro", ha dichiarato il ministro.

La Croazia ha fatto ricorso a misure fiscali solo negli ultimi mesi per controllare l'inflazione perché, dato l'alto livello di integrazione, "non è certo che un intervento sul tasso di cambio sia utile per la nostra economia". Maric lascerà il suo incarico questa settimana e il candidato del governo a succedergli è Marko Primorac, professore presso la Facoltà di Economia e Commercio di Zagabria.