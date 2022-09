Come l'Ue ha difeso 462mila lavoratori europei dalla concorrenza sleale dei Paesi esteri

Grazie alle sue misure a protezione dei produttori europei dalla concorrenza sleale di Paesi terzi, nel 2021 l'Ue ha "direttamente tutelato 462mila posti di lavoro" nei 27 Stati membri, Italia compresa. È quanto emerge dalla relazione annuale della Commissione sulle attività di difesa commerciale dell'Unione europea.

Si tratta per lo più di azioni antidumping, ossia volte a impedire che l'import di prodotti dall'estero avvenisse a scapito della produzione europea. "La relazione annuale 2021 indica che la Commissione ha intensificato le attività di monitoraggio per individuare e sanzionare gli operatori economici che si sottraggono ai dazi, in particolare attraverso l'elusione - scrive Bruxelles in una nota". La Commissione "è intervenuta con decisione, adottando misure antielusione o antiassorbimento, nei casi in cui sono state riscontrate tali pratiche nel corso del 2021". Inoltre, Bruxelles si è mossa anche per proteggere le esportazioni delle aziende europee dalla "misure di difesa commerciale ingiustificate o inique imposte loro da Paesi terzi".

Le azioni hanno riguardato "settori produttivi chiave dell'Ue quali l'alluminio, l'acciaio, la ceramica e le tecnologie verdi". Ma anche altri prodotti, come la pasta, nel caso dell'Italia. "È fondamentale difendere i produttori e i lavoratori europei dai danni inflitti da coloro che non rispettano le norme commerciali - dice il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis - Garantire un commercio equo è oggi più importante che mai, a fronte del difficile contesto globale e delle minacce incombenti sulla sicurezza degli approvvigionamenti. Non possiamo consentire che le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni danneggino l'industria dell'Ue".