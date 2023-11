Come saranno fatti i nostri vestiti: ecco cos'è la "circulosa"

Una polpa di cellulosa ricavata da cotone riciclato. Questo il materiale dell'abbigliamento del futuro, battezzato come "circulose" (circulosa). Almeno nei piani iniziali dei grandi marchi del fashion, richiamate da tempo alle loro responsabilità rispetto alla mole di vestiti che producono e ai danni ambientali che ne derivano. Il Marchio H&M ha promesso ad esempio che il 30% dei materiali che utilizza proverrà dal riciclo entro il 2025. L'obiettivo è ambizioso, ma le azienda che producono queste fibre innovative sono ancora poche. Quella che produce la circulose lamenta inoltre che la fibra non viene venduta nelle quantità concordate. Se mancano gli investimenti e gli acquisti in scala, difficile che questo piano possa realizzarsi a breve.

Do cosa è fatta

A produrre la circulose è la Renewcell AB in Svezia. Nei suoi stabilimenti viene ricavata una polpa di cellulosa a seguito di un processo di riciclo del cotone. In questo modo possono essere recuperati vecchi abiti e tessuti e viene data loro nuova vita. Grazie a questo processo può essere sostituita parte della tradizionale pasta di legno utilizzata per creare vari tessuti di abbigliamento. La circulose viene poi miscelata con altre fibre vergini. Si può creare ad esempio della viscosa, che grazie a questo materiale riciclato assume un aspetto setoso, diventando adatta ad abiti e camice con drappeggi. La polpa che se ne ricava può anche essere inserita nei filati o lavorata a maglia in altri tessuti. Con una tonnellata di circulose si possono produrre fino a 3 tonnellate di fibre di viscosa, che equivalgono secondo la Renewcell a circa 20.000 magliette.

Vendite sotto le aspettative

Il passaggio successivo è nelle mani dei rivenditori di tessuti, che operano a livello globale. L'amministratore delegato di Renewcell AB, Magnus Håkansson, ha lamentato che i retailer stanno acquistando solo "quantità minime" di questa fibra innovativa. La lentezza della domanda sta mettendo in difficoltà l'azienda specializzata in riciclo di tessuti. A causa di vendite inferiori al previsto, le azioni di Renewcell avrebbero subito un forte ribasso. Lo scorso anno l'azienda svedese ha aperto il suo primo impianto di riciclaggio commerciale. La capacità di produzione ammonta a 66mila tonnellate di pasta di legno. La quantità era stata commisurata al volume di ordini attesi dai grandi marchi come Zara ed H&M, che della Renewcell è anche il principale azionista. Il risultato finora non ha corrisposto alle aspettative. Il titolo ha perso oltre l'80% del suo valore nell'ultimo mese e la società ha riportato una perdita operativa di 190,1 milioni di corone (pari a circa 16 milioni di euro) durante i primi nove mesi dell'anno.

Sostenibilità a rischio

In gioco non c'è solo il futuro di questa azienda, ma gli obiettivi di sostenibilità che una grossa fetta del settore della moda si è data. Senza cambiare le pratiche di acquisto dei materiali per i tessuti, diventa difficile che offrano concretamente il loro contributo all'ambiente. "Se le cose non dovessero andare bene per noi, sarebbe un grande passo indietro e un grande scoraggiamento per altri investimenti simili", ha dichiarato a Bloomberg Håkansson, ex consulente di McKinsey, entrato a far parte dell'azienda appena tre settimane fa proprio per aiutarla a risollevarne le sorti. H&M ha promesso di raggiungere il 30% dei materiali da riciclo entro il 2025. Nel 2022 era ferma al 23%. Il retailer spagnolo Inditex (vedi alla voce Zara), che lo scorso anno ha venduto 621.244 tonnellate di abbigliamento, per obiettivo ha il 25% di nuove fibre riciclate entro il 2030. Vari marchi che già utilizzano la circulose l'hanno inserita per ora in collezioni a edizione limitata. Una maniera per testare il successo o meno di questi prodotti.

Costi elevati

Perché questa difficoltà di inserimento di questa fibra nei negozi ? Secondo gli analisti il riciclaggio chimico si trova ancora in una fase embrionale in termini di innovazione. Le startup impegnate a trasformare i vecchi tessuti in nuovi sono poche e la tecnologia si scontra ancora con gli ostacoli tipici dell'economia di scala. Ad esempio come e dove procurarsi con continuità i tessuti da inserire nella catena del riciclo. D'altra parte mancano ancora finanziamenti massicci, mentre i grandi marchi hanno accolto tiepidamente questa novità. Una delle motivazioni di questa ritrosia risiede nei costi: i materiali vergini, frutto di un mix di petrolio, legno e cotone, restano più economici da produrre rispetto a quelli realizzati con le nuove fibre frutto di riciclo.