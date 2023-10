Chi dovrà ristrutturare casa (e quando sarà obbligatorio): la direttiva Ue verso l'ok finale

La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia europea, la cosiddetta direttiva sulle Case Green, sta arrivando alle sue fasi finali. Il Parlamento europeo e il Consiglio Ue stanno negoziando il testo definitivo del provvedimento che imporrà tutta una serie di ristrutturazioni agli edifici dei Paesi membri, per renderli più efficienti dal punto di vista energetico e quindi meno inquinanti, e che fa parte del Fit for 55, il programma di decarbonizzazione dell'Ue che punta a ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto al 1990. Si tratta di un provvedimento molto osteggiato in Italia, e contro cui si è schierata con forza Confedilizia, il cui presidente, Giorgio Spaziani Testa, ha chiesto al governo di Giorgia Meloni di fermare la direttiva, definendola un "provvedimento intriso di ideologia e fanatismo".

La revisione

La "Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia", è una revisione di una direttiva attuale sulla prestazione energetica nell'edilizia che punta a una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nel settore entro il 2030. Per raggiungere l'obiettivo si chiede di ristrutturare un più ampio numero di edifici inefficienti, cosa che ha spaventato molti italiani che temono di dover spendere somme ingenti per mettere a norma le proprie abitazioni. Oggi (12 ottobre) è previsto in serata un decisivo Trilogo, il negoziato tra Consiglio e Parlamento mediato dalla Commissione, nel formato 'open ended', il che significa che le trattative andranno avanti (potenzialmente) fino a che non si troverà una conclusione. A essere discussi saranno i 10 articoli più importanti del testo e quindi se le trattative andranno a buon fine, vorrà dire che mancherà poi poco per un'approvazione definitiva del testo. Tra i negoziatori dell'Aula ci sarà anche una deputata italiana, la leghista Isabella Tovaglieri, che fa parte del team che è guidato dal Verde irlandese Ciaran Cuffe. Ma vediamo quali sono i punti principali di questa riforma.

Edifici nuovi

Innanzitutto secondo la proposta tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028 secondo l'Aula, o dal 2030 secondo il Consiglio Ue, mentre quelli occupati, gestiti o di proprietà delle autorità pubbliche dal 2026 per l'Aula e dal 2028 per il Consiglio. Non è difficile immaginare che, come spesso avviene, la mediazione si troverà appunto nel mezzo, quindi ponendo i due target rispettivamente al 2029 e al 2027.

Edifici vecchi da ristrutturare

Più problematica la parte che invece riguarda gli edifici già esistenti, e che quindi dovranno essere ristrutturati. Secondo la posizione del Parlamento, gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033. Per gli edifici non residenziali e quelli pubblici il raggiungimento delle stesse classi dovrà avvenire un po' prima: rispettivamente entro il 2027 (E) e il 2030 (D). Qui le distanze con gli Stati membri sono maggiori, e addirittura riguardano l'intero impianto del provvedimento. Il Consiglio Ue chiede che gli edifici residenziali arrivino a una classe energetica D entro il 2033 e a standard più elevati con più calma, entro il 2040 e il 2050, in base a traiettorie nazionali che verranno decise dai vari governi. Gli edifici non residenziali dovranno rispettare soglie massime di rendimento energetico, arrivando al di sotto di quella del 15% entro il 2030 e del 25% entro il 2034. L'esito della mediazione tra le due istituzioni è incerto, ma quello che è sicuro è che i tempi verranno certamente allungati, il che darà a Stati e cittadini più tempo per mettersi in regola.

Di quali edifici parliamo

Va sottolineato che gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche (ad esempio sotto forma di lavori di isolamento o rinnovo dell'impianto di riscaldamento) dovranno essere effettuati al momento dell'ingresso di un nuovo inquilino, della vendita o della ristrutturazione dell'edificio. Questo significa che teoricamente non sarà obbligatorio ristrutturare una casa in cui si vive con la propria famiglia e che non si ha intenzioni di lasciare o ristrutturare per altre ragioni. Almeno fino a quel momento ovviamente. Per l'Italia il problema è che secondo le stime, circa il 60% degli edifici non ha un Ape, l'Attestato di prestazione energetica, in quanto in materia la nostra nazione è abbastanza indietro rispetto agli altri Paesi membri, e questa mancanza di valutazione potrebbe creare un ulteriore onere per il nostro Paese, che si troverà obbligato a fare una sorta di 'censimento'. Secondo i dati di Enea, circa l'86 per cento degli edifici residenziali si trova nelle classi energetiche D e inferiori e ben il 60 per cento circa si troverebbe addirittura nelle due classi peggiori, F e G.

Le esenzioni

Nel testo sono presenti tutta una serie di esenzioni. I Paesi membri avranno la facoltà di escludere gli edifici protetti in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, edifici tecnici, chiese e luoghi di culto. In questo modo l'Italia potrà appunto tutelare quei palazzi che, seppur energeticamente non efficienti, fanno parte del patrimonio architettonico della nostra nazione. Inoltre saranno esentate tutte le case utilizzate solo per le vacanze, visto che la proposta specifica che la direttiva non dovrà riguardare appartamenti "destinati ad essere usati meno di quattro mesi all'anno". Ancora non chiarissimo se gli obblighi saranno estesi alle case popolari, il Parlamento vorrebbe proporre una esenzione nel caso in cui le ristrutturazioni dovessero poi comportare un aumento degli affitti superiore a eventuali risparmi sulle bollette energetiche, il che sarebbe quindi sconveniente economicamente per gli inquilini.

Chi paga?

Il punto più controverso è su chi ricadranno i costi di questo enorme sforzo di ristrutturazione che riguarderà l'intera Europa. La direttiva non specifica chi dovrà farsi carico dell'investimento, e starà quindi agli Stati decidere se sostenerlo con fondi pubblici o meno. La direttiva prevede comunque tutta una serie di aiuti finanziari e sgravi fiscali. Il testo approvato dal Parlamento di Strasburgo chiede che 110 miliardi di finanziamenti comunitari già stanziati da Bruxelles, possano essere reindirizzati per aiutare a sostenere i costi delle ristrutturazioni, soprattutto per le famiglie meno abbienti. Ma questo significa che non si tratterebbe di soldi freschi, ma soldi che i governi dovrebbero togliere ad altre politiche europee. Insomma il nostro Paese potrebbe essere costretto a concedere un altro Superbonus, con un peso sulle casse dello Stato non indifferente, soprattutto se i tempi di attuazione della direttiva non saranno allungati.

