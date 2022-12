Bruxelles abbassa il tetto al prezzo del gas, ma un accordo è ancora lontano

L'Unione europea sta provando a trovare un compromesso sulla spinosa questione del meccanusmo di emergenza per evitare speculazioni sul prezzo del gas. La Repubblica Ceca, paese che detiene la presidenza di turno dell'Ue, ha proposto un nuovo compromesso che abbassa il tetto imposto al gas.

Secondo il testo, che sta iniziando a circolare a Bruxelles il meccanismo di emergenza entrerebbe in funzione se i prezzi superassero i 220 euro per megawattora per cinque giorni consecutivi nel Ttf di Amsterdam (l'indice di riferimento per il gas che arriva con i gasdotti) e se nello stesso tempo lo spread tra quel prezzo e quello del Gnl sui mercati spot sia superiore ai 35 euro. Si tratta di un forte abbassamento rispetto alla prima proposta della Commissione europea che prevedeva inizialmente un limite a 275 euro per due settimane del prezzo del ttf e uno spread di 58 euro per dieci giorni consecutivi.

Diversi Stati, tra cui Germania e Olanda, si oppongono all'idea temendo che ponendo dei tetti al prezzo del gas i fornitori dei Paesi terzi potrebbero preferire vendere i loro idrocarburi ad altre nazioni, lasciando a secco l'Europa. Altre nazioni tra cui Italia, Spagna e Polonia lo considerano invece un modo per proteggere i consumatori e le economie dalle speculazioni e dallo shock dei prezzi elevati dell'energia. Domani i diplomatici dei Ventisette discuteranno la prossima bozza che poi finirà sul tavolo dei ministri al Consiglio Energia di martedì prossimo ma potrebbe essere necessario convocare un'altra riunione straordinaria il 19, visto che le posizioni dei vari governi sembrano ancora molto lontane.