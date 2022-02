Rapporto parlamentare condanna la Brexit: "Ha causato aumento dei costi, burocrazia e ritardi"

"Aumento dei costi, burocrazia, ritardi alle frontiere". Sono questi i problemi che affliggono le aziende britanniche dopo la Brexit, esposti impietosamente in un rapporto della Commissione di controllo dei conti pubblici del Parlamento britannico. "Una delle grandi promesse della Brexit era di liberare le aziende britanniche", da questi problemi, "dando loro spazio per massimizzare la loro produttività e il loro contributo all'economia, ora ancora più necessari sulla strada della lunga ripresa dalla pandemia", ha detto la presidente della commissione, Meg Hillier, secondo quanto riporta la Bbc. E tuttavia, ha aggiunto, “l'unico impatto finora visibile” è stato “un aumento dei costi, burocrazia e ritardi alle frontiere".

Sebbene sia difficile separare gli effetti della Brexit da quelli casati dalle restrizioni legate al Covid-19 e da atri problemi a livello globale, afferma la commissione, "è chiaro che l'uscita dalla Ue ha avuto un impatto" sui volumi commerciali britannici e la situazione potrebbe peggiorare quest'anno, con l'entrata in vigore di nuovi controlli sulle importazioni. Il rapporto è stato pubblicato subito dopo la nomina di Jacob Rees-Mogg a sottosegretario per la Brexit, nell'ambito del rimpasto di governo deciso dal premier Boris Johnson. Uno dei compiti di Rees-Mogg, che è stato uno dei principali esponenti della campagna referendaria per l'uscita dalla Ue, sarà quello di eliminare parte della legislazione europea ancora incardinata nell'ordinamento britannico.