Salvini denuncia l'Austria all'Ue per il Brennero (ma sbaglia tribunale)

Per la prima volta, l'Italia porta alla sbarra della Corte di giustizia europea un altro Stato membro dell'Ue. E lo fa nei confronti di un governo che sulla carta dovrebbe essere "amico", l'Austria. La ragione è il Brennero, il confine che, in barba al principio di libera circolazione delle persone e delle merci sancito dai Trattati Ue, è diventato da anni un incubo per gli autotrasportatori italiani.

Da qui passa quasi la metà dell'export italiano, per un valore che la Confcommercio ha stimato sopra i 130 miliardi di euro. Vienna continua a imporre restrizioni al valico per i mezzi di trasporto, lamentando l'alto impatto per l'ambiente dovuto al loro transito. A inizio mese, le code dal lato italiano hanno raggiunto il record di 110 chilometri. Secondo la Cna, questo ha un impatto notevole sui costi delle aziende: per quelle che usano mezzi pesanti, il danno per i blocchi alla frontiera è di 251 milioni di euro all'anno.

La strada della diplomazia, per il momento, non ha portato risultati. E così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha deciso di rivolgersi alla Corte Ue per riportare l'Austria a più miti consigli. Si tratta, ha precisato Salvini in una nota, "di una scelta difficile ma obbligata a fronte della posizione attendista assunta dalla Commissione e all'impossibilità di raggiungere una soluzione negoziata. Toccherà quindi alla Corte di giustizia chiarire se i divieti austriaci al traffico pesante siano legittimi o se debba prevalere il principio della libera circolazione di merci e persone sancito dai Trattati".

Se la nota è corretta, non lo era stato però l'annuncio di qualche minuto prima da parte di Salvini. Nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, il leader della Lega aveva sbagliato indirizzo: "Il consiglio dei ministri ha disposto il ricorso alla Corte di Strasburgo", aveva detto ai giornalisti. Quella di Strasburgo, in realtà, è la Corte europea dei diritti umani, e non fa parte dell'Ue. La Corte di giustizia Ue ha sede in Lussemburgo.

