Il "bluff" dei soldi russi per ricostruire l'Ucraina

Era lo scorso ottobre quando Ursula von der Leyen aveva annunciato che la Commissione stava lavorando a una proposta per utilizzare i profitti derivanti dai beni statali russi in Europa, beni congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina. La presidente dell'esecutivo comunitario aveva spiegato che lo scopo era quello di aiutare Kiev nello sforzo di ricostruzione post bellica, facendo così pagare alla stessa Russia di Vladimir Putin i danni causati dalla sua invasione. E oggi Bruxelles ha presentato il piano promesso, proprio a pochi giorni da un importante Vertice Ue. Ma l'impressione è che la montagna stia per partorire un topolino. Se mai nascerà questo topolino.

La Commissione propone un confisca degli extraprofitti generati dal congelamento dei soli asset della Banca centrale russa, asset che ammontano a oltre 200 miliardi di euro, ma non di quelli delle compagnie private. "Le compagnie private sono state escluse perché i loro guadagni non sono significativi come quelli della Banca centrale. E visto che un sistema come quello che stiamo proponendo è costoso e potrebbe richiedere tempo, serve trovare un equilibrio tra costi e guadagni", ha spiegato un alto funzionario Ue. Per il momento Bruxelles vuole semplicemente muovere questi extra-profitti su conti separati, per poi capire come utilizzarli per aiutare Kiev.

Di fatto un bene congelato non è confiscato, è immobilizzato a causa di sanzioni, ma continua ad appartenere al suo legittimo proprietario, in questo caso la Banca centrale di Mosca. Questo vuol dire che non se ne può disporre a proprio piacimento, altrimenti si rischiano cause legali. Non a caso la Bce è stata tra i principali critici dell'idea, che è piuttosto controversa, in quanto teme che si crei una sfiducia nei confronti del sistema finanziario europeo, con altre banche che in futuro potrebbero rinunciare a investire in Europa temendo confische simili.

Gli Stati membri dell'Europa orientale e centrale hanno spinto per questa mossa, mentre alcuni Paesi vogliono tassarli a livello nazionale. Il Belgio ad esempio prevede di raccogliere 625 milioni di euro dalle entrate fiscali del 2023 sui beni russi congelati e una stima di 1,7 miliardi di euro nel 2024, per po girarli all'Ucraina. Gli asset toccati dal provvedimento della Commissione sono quelli depositati nei 'depositari centrali' (le istituzioni che detengono i titoli a nome e per conto delle banche) in territorio Ue, e sono in massima parte detenuti presso Euroclear, in Belgio, e Clearstream, in Lussemburgo. Secondo il governo belga, circa 197 miliardi di euro di attività russe sono bloccate presso Euroclear. Di questi, 180 miliardi di euro provengono dalla banca centrale russa, e avrebbero generato circa 3 miliardi di euro dall'inizio della guerra il 24 febbraio 2022. In futuro profitti come questi potrebbero essere girati a Kiev. Ma con che diritto?

Questi asset normalmente dovrebbero essere mossi tra un istituto e l'altro, ma essendo stati bloccati sono rimasti fermi per mesi, e in questo modo hanno generato profitti, quelli appunto che di cui l'Europa si vuole appropriare per aiutare l'Ucraina. La Commissione sostiene che è il fatto stesso che siano stati immobilizzati che ha creato i profitti, profitti che quindi altrimenti non esisterebbero, e di conseguenza Bruxelles sostiene di poterne disporre come vuole. La questione è delicatissima e il blocco non ha ancora deciso come procedere. Se mai procederà. Perché essendo una decisione che deve essere presa come regime sanzionatorio, richiede l'unanimità dei 27 Stati membri. Basta che uno solo dica no e non se ne farà niente.

La proposta è stata inviata ai governi dei Ventisette ma non resa pubblica "vista la delicatezza" della questione. Il testo imporrebbe essenzialmente ai depositari come Euroclear (che detiene il 90% degli asset della banca centrale russa congelati), di separare i proventi generati su tale posta dal resto delle sue entrate. E tutto questo a partire dal momento in cui il Consiglio adotterà formalmente la decisione, visto che la norma non può essere retroattiva. Successivamente l'Ue deciderà se, come e quando utilizzarli. Bruxelles vuole di procedere "passo dopo passo", ha aggiunto l'alto funzionario Ue, perché si tratta di una mossa "senza precedenti". La cautela è insomma massima, la velocità minima, e c'è la possibilità che alla fine il tutto si concluda con un nulla di fatto.