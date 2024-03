La Bce verso il taglio dei tassi d'interessi a giugno

È "molto probabile" che la Banca centrale europea tagli i tassi di interesse il prossimo giugno, ponendo fine alla stagione delle 'lacrime e sangue' imposta per rimettere sotto controllo l'inflazione. Questa la previsione del governatore della banca centrale francese Francois Villeroy de Galhau, membro del Consiglio direttivo dell'istituto di Francoforte. "Mi sembra molto probabile che ci sarà un primo taglio dei tassi in primavera", ha dichiarato all'emittente Bfm Business, aggiungendo che "in Europa come altrove, la primavera è una stagione che va da aprile al 21 giugno".

La Bce ha deciso ieri di mantenere i tassi di interesse invariati dopo la quarta pausa in un ciclo di dieci rialzi consecutivi che era iniziato a luglio 2022. Questo significa che il tasso sui prestiti rimane al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%. Tuttavia, gli effetti di questa stretta monetaria storica sono così evidenti che lo staff della Banca ha dovuto ridimensionare le stime sulla crescita economica dell'Eurozona. A dicembre prevedevano una crescita del Pil dell'1,8%, ma ora questa stima è scesa al 0,6%. "L'attività economica resta debole, i consumatori continuano a non spendere, gli investimenti restano moderati e le aziende esportano meno, ma i sondaggi indicano una ripresa graduale grazie all'inflazione in calo e agli stipendi che continuano a crescere", ha spiegato Christine Lagarde, presidente della Bce.

Villeroy de Galhau ha dichiarato che ora tra i governatori della Bce c'è un "ampio consenso" riguardo a "un prossimo taglio dei tassi". Ha inoltre specificato che l'istituzione è "sempre più fiduciosa" riguardo alla possibilità di riportare l'inflazione al 2% entro il prossimo anno. Tuttavia, il governatore francese ha anche messo in guardia dal rischio di "affrettarsi" nel tagliare i tassi "troppo presto e rischiare di non raggiungere il nostro obiettivo", o di "agire troppo tardi e influenzare negativamente l'attività economica".

Le nuove previsioni sull'inflazione fino al 2026 indicano che questa calerà progressivamente al 2,3% nel 2024, al 2% nel 2025 e all'1,9% nel 2026. Lagarde ha affermato che a Francoforte si stanno registrando "buoni progressi" nella lotta contro l'inflazione. Tuttavia, ha anche espresso una certa cautela, dichiarando di non essere "sufficientemente fiduciosa" e sottolineando che siamo nel mezzo del processo di disinflazione "facciamo buoni progressi e siamo più fiduciosi ma non siamo ancora sufficientemente sicuri" del ritorno all’obbiettivo. Sono quindi necessarie "ulteriori prove" per confermare che l'inflazione si stia avvicinando all'obiettivo del 2% prefissato dalla banca.

Anche se il Consiglio direttivo non ha ancora discusso apertamente di tagli, la presidente Lagarde ha indicato che "ne sapremo di più ad aprile e molto di più a giugno", senza confermare né smentire le aspettative dei mercati che ormai da settimane scommettono su un taglio in estate.