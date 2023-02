E ora la Bce chiede ai governi di ridurre gli aiuti per le bollette 

Tempo scaduto per gli sconti sulle bollette e gli aiuti generalizzati per affrontare la crisi energetica. L'appello per eliminare gradualmente i sostegni è arrivato dalla presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde. "L'aumento dei salari e il recente calo dell'inflazione dei prezzi dell'energia", ha detto la numero uno della Bce, "sono destinati ad alleviare la perdita di potere d'acquisto che molte persone hanno subito a causa dell'elevata inflazione". Di qui la richiesta ai leader europei.

"Le misure di sostegno dei governi per proteggere l'economia dall'impatto dei prezzi elevati dell'energia dovrebbero essere temporanee, mirate e adattate per preservare gli incentivi a consumare meno energia", ha ricordato la presidente della Bce riprendendo i messaggi più volte reiterati dalla Commissione europea affinché non si esageri con i sussidi perché questi ultimi potrebbero avere l'effetto collaterale di far aumentare l'inflazione. Ma Lagarde si è spinta oltre.

"Poiché la crisi energetica si fa meno acuta" con i prezzi del gas e dell'elettricità in netto calo rispetto ai picchi estivi "è importante iniziare ora a ritirare tempestivamente queste misure in linea con il calo dei prezzi dell'energia e in modo concertato". Questo perché, ha precisato Lagarde, "eventuali misure" a sostegno di cittadini e imprese "che non rispettino questi principi" di proporzionalità rispetto all'andamento delle tariffe energetiche "probabilmente aumenteranno le pressioni inflazionistiche a medio termine". Una conseguenza "che richiederebbe una risposta di politica monetaria più energica", ha avvertito Lagarde, facendo capire che i tassi potrebbero aumentare ulteriormente.

"Le politiche fiscali dovrebbero essere orientate a rendere la nostra economia più produttiva e a ridurre gradualmente l'elevato debito pubblico", ha aggiunto Lagarde. "Le politiche volte a migliorare la capacità di offerta dell'Eurozona, in particolare nel settore energetico, possono contribuire a ridurre le pressioni sui prezzi nel medio termine. A tal fine, i governi dovrebbero attuare rapidamente i propri piani di investimento e di riforme strutturali nell'ambito del programma Next Generation Eu" e anche "la riforma del quadro di governance economica dell'Ue dovrebbe concludersi rapidamente", è stato l'appello finale della numero uno dell'Eurotower.