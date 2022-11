Se la Bce dice addio a gas e petrolio: "Bollette e inflazione si riducono con la transizione verde"

Per anni, le organizzazioni ecologiste hanno criticato la larga presenza di aziende fossili tra quelle finanziate dal suo programma di acquisto titoli. Ma con lo scoppio della guerra in Ucraina e della crisi energetica, la Banca centrale europea sembra aver detto addio a gas e nucleare: lo scorso luglio, Francoforte ha annunciato un piano per 'decarbonizzare' gradualmente il suo pacchetto di corporate bond da 344 miliardi. E adesso accusa i fossili di essere la causa del maggiore grattacapo con cui la Bce è alle prese in questi mesi: l'inflazione.

"L'economia dell'Unione europea dipende dai combustibili fossili, che rappresentano quasi tre quarti del suo consumo totale di energia", datto Fabio Panetta, direttore esecutivo della Bce intervenendo a un convegno dell'Abi, l'associazione dei banchieri italiani. "Questa dipendenza ha costi elevati che emergono quotidianamente", ha aggiunto. E per questo è necessario per l'Europa "ridurre il ricorso all'energia fossile" e "aumentare l'uso di energia verde". Le parole di Panetta riflettono l'analisi recentemente pubblicata da tre economisti di punta dell'istituto di Francoforte, che smentisce una delle principali accuse mosse alla transizione ecologica, ossia quella di provocare l'aumento del costo della vita a danno delle fasce più povere della popolazione.

"L'avanzamento della transizione verde non è necessariamente in contrasto con la stabilità dei prezzi - si legge sul blog della Bce - Le graduali variazioni dei prezzi relativi causate dalle tasse sul carbonio (per esempio, il sistema Ets per lo scambio di emissioni, ndr) non si traducono inevitabilmente in un'inflazione complessiva più elevata. Ciò è particolarmente vero se accompagnato da progressi tecnologici verdi e maggiore efficienza energetica". D'altra parte, "aumentare la quota di energie rinnovabili può ridurre i prezzi totali dell'energia nel lungo periodo, sostenendo al tempo stesso la sicurezza energetica. Il prezzo dell'energia eolica e solare è crollato nell'ultimo decennio a causa di miglioramenti tecnologici ed economie di scala ed è ora sostanzialmente più economico dei combustibili fossili".

Per gli economisti della Bce, il programma RePowerEU lanciato dalla Commissione europea in risposta alla crisi energetica e all'aggressione russa in Ucraina, programma che prevede di portare al 45% la quota di rinnovabili sui consumi finali di energia entro il 2030, "contribuirà a ridurre il recente aumento dei prezzi dell'energia e a ridurre l'influenza negativa dei combustibili fossili sulla volatilità dell'inflazione nel lungo periodo". Da qui, l'invito ai governi Ue: "A medio termine, e una volta allentata la pressione sui prezzi dei combustibili fossili, i governi dovrebbero valutare gli effetti negativi del carbonio in modo più efficace. Impegnarsi già oggi per un aumento futuro graduale e prevedibile delle tasse sul carbonio consentirebbe alle famiglie e alle imprese di prepararsi tempestivamente. Inoltre, la determinazione del prezzo del carbonio fornirebbe un incentivo per orientare i flussi finanziari verso fonti di energia verde e produzione a basse emissioni di carbonio e offrirebbe ai governi entrate per sostenere questi investimenti. La transizione verde è in definitiva una questione di trasformazione strutturale. Non può accadere senza investimenti verdi", concludono gli esperti di Francoforte.