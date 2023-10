Azienda fa causa al governo per le perdite legate alle sanzioni alla Russia

Il Damen Shipyards Group NV, il maggiore costruttore navale olandese, ha citato in giudizio il governo di Amsterdam per le perdite subite a causa dalle sanzioni contro la Russia, un raro caso di azienda europea che porta in tribunale per le conseguenze "aziendali" dell'invasione della risposta europea all'invasione dell'Ucraina. L'azienda sta chiedendo un risarcimento perché "subisce danni" a causa delle sanzioni, ha dichiarato a Bloomberg il portavoce Rick van de Weg. "Prima delle sanzioni, Damen aveva firmato contratti con acquirenti di navi russi, e dopo l'invasione dell'Ucraina il governo olandese ha deciso che tali contratti non potevano essere onorati dalla comunità imprenditoriale olandese", ha dichiarato via e-mail, spiegando che "il governo non ha offerto a Damen un risarcimento per questo danno".

Come spiega l'agenzia statunitense, Damen, con sede nella città olandese di Gorinchem, ha depositato la causa presso il Tribunale di Rotterdam il 10 maggio, secondo quanto riferito dal portavoce del tribunale. La causa non è ancora stata avviata, ma si prevede che partirà ufficialmente l'anno prossimo. Damen Shipyards è un'azienda olandese a conduzione familiare fondata nel 1927 che costruisce una serie di imbarcazioni, dalle navi da guerra alle draghe. Secondo il Guardian avrebbe anche riparato uno yacht legato all'oligarca russo Roman Abramovich all'inizio della guerra. L'impresa aveva una filiale ingegneristica nella Federazione russa prima della guerra, che forniva servizi per progetti di costruzione navale accanto a "hub di servizio" a Novorossiysk e San Pietroburgo.

Giorni prima che Vladimir Putin ordinasse l'attacco all'Ucraina, Damen aveva consegnato a Mosca una draga da utilizzare nella regione artica. Secondo una dichiarazione dell'anno scorso, la guerra stava "avendo un forte impatto" sull'azienda. Una settimana dopo l'invasione, l'impresa ha annunciato di aver sospeso la consegna di navi e la firma di nuovi contratti con clienti russi e bielorussi. L'azienda ha anche detto che si aspettava che sarebbe stato "un duro lavoro trovare soluzioni per le navi già in costruzione e per le relative procedure legali".

Non è chiaro quale sia l'eventuale presenza in Russia in questo momento e l'azienda non ha risposto a domande sulle sue attuali attività in quel Paese. Damen ha chiuso le sue attività nelle città ucraine di Kherson e Mykolayiv dopo lo scoppio della guerra, con l'uccisione di uno dei suoi lavoratori, e ha dichiarato di aver evacuato centinaia di dipendenti ucraini e i loro parenti per metterli al sicuro all'estero.

Nonostante abbia dichiarato di aver sofferto a causa delle sanzioni, l'impresa ha ottenuto ottimi risultati lo scorso anno, anche se ha attribuito alle misure contro la Russia la responsabilità di una diminuzione del numero di navi completate. Il valore della produzione ha comunque raggiunto il record di 2,5 miliardi di euro nel 2022, secondo quanto dichiarato all'inizio dell'anno. Il portafoglio ordini ha raggiunto il record di 8,8 miliardi di euro dell'anno precedente.

