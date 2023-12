Le auto europee sono a corto di metalli per batterie

Solo il 16% dei metalli chiave per la produzione di batterie da qui al 2030. È questa la quota che le case automobilistiche che operano nel mercato europeo sono riuscite finora ad accaparrarsi secondo un'analisi della organizzazione ambientalista Transport&Environment (T&E). Una situazione che pone il settore dell'automotive Ue in netto svantaggio rispetto alla statunitense Tesla e alla cinese Byd.

Guardando ai contratti di fornitura resi pubblici dalle aziende stesse, queste due case sono già a buon punto per garantirsi le forniture di cobalto, litio e nichel necessarie a raggiungere i loro obiettivi di vendita per il 2030. In Europa, Volkswagen e Stellantis sono i due gruppi più avanti nell'approvvigionamento, ma nell'insieme l'industria Ue resta indietro.

L'analisi di T&E non tiene conto solo delle materie prime, ma anche dello sviluppo nella produzione di celle per batterie e la trasparenza nella catena di approvvigionamento. In base a questi tre fattori, Tesla ha ottenuto l'indice più alto, anche se permangono criticità nella trasparenza sulle forniture. La tedesca Volkswagen si piazza alle spalle, seguita a ruota da Byd. Al quarto posto l'altro gigante Usa, la Ford, seguita dalle francesi Stellantis e Renault.

Secondo la ricerca, solo queste sei aziende hanno contratti a lungo termine per ciascuno dei tre metalli chiave (cobalto, litio e nichel ) o hanno in programma di modificare la chimica delle batterie per porre fine alla loro dipendenza da uno dei metalli. La Mercedes ha un solo contratto per un minerale chiave reso noto pubblicamente, mentre la Bmw - che si oppone all'eliminazione graduale dei motori endotermici da parte dell'Ue - non ha divulgato informazioni sufficienti su come intende assicurarsi nichel, cobalto o materiali catodici.

"Esiste una chiara disconnessione tra gli obiettivi dei produttori di veicoli elettrici e le loro strategie minerali critiche. Tesla e Byd sono molto più avanti rispetto alla maggior parte degli operatori europei che solo ora si stanno rendendo conto della sfida di proteggere i metalli delle batterie", dice Julia Poliscanova di T&E. "Questo rapporto dovrebbe lanciare l'allarme", aggiunge. Secondo Poliscanova, per colmare i ritardi, non basta solo migliorare l'approvvigionamento di materie prime: "Per la loro resilienza, sarà fondamentale sostenere le fabbriche locali di raffinazione e di componenti per batterie", spiega.