Le auto elettriche cinesi potranno costare fino al 40% in più

Non ci sono dubbi. La Commissione europea ritiene che i veicoli elettrici cinesi beneficiano di sovvenzioni statali inique, che stanno causando un danno economico ai produttori e ai consumatori del Vecchio Continente. E di conseguenza potrebbero essere innalzate le tariffe sulle importazioni di veicoli di ultima generazione prodotti in Cina (già tassati del 10 per cento), se le discussioni con le autorità cinesi non porteranno a una soluzione. Tradotto: le auto elettriche prodotte nella Repubblica popolare potrebbero costare di più dal prossimo 4 luglio.

Cosa succede ora?

Questo è il risultato provvisorio dell'indagine della Commissione di verifica sull'esistenza di sussidi che il governo cinese destinerebbe ai produttori nazionali di auto elettriche avviata lo scorso 4 ottobre e resa nota oggi 12 giugno. Per questo l'esecutivo europeo ha stabilito che, in assenza di un accordo tra Bruxelles e Pechino, verranno introdotti dazi individuali che colpiscono diversi produttori cinesi: su Byd verrebbe applicata una tassa del 17,4 per cento, su Geely una del 20, mentre la più salata colpisce Saic, con un dazio del 38,1 per cento. Agli altri produttori cinesi di veicoli elettrici a batteria (Bev), che hanno collaborato all'inchiesta ma non sono stati inseriti nel campione, sarà applicato un dazio medio ponderato del 21 per cento. Tutti gli altri produttori cinesi di veicoli elettrici a batteria che non hanno collaborato all'inchiesta saranno invece soggetti al dazio residuo del 38,1 per cento.

Ci sono poi delle eccezioni. A seguito di una richiesta motivata, la statunitense Tesla - che produce i suoi veicoli in Cina - può ricevere un'aliquota del dazio calcolata individualmente nella fase definitiva. Qualsiasi altra società che produce nella Repubblica popolare non selezionata nel campione finale e che desideri che la sua situazione particolare venga indagata, aggiunge Bruxelles, può chiedere un riesame accelerato.

Le tariffe, sostenute da Francia e Spagna ma contrastate dalla Germania, porterebbero circa due miliardi di euro l'anno nelle casse del bilancio europeo. Ma, come detto, si tratta di misure provvisorie. Il dialogo tra Bruxelles e Pechino resta ancora aperto. Questo perché la Commissione ha contattato le autorità cinesi, per discutere i risultati dell'indagine e valutare possibili modi per risolvere le questioni individuate in modo compatibile anche con l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) ed evitare una guerra commerciale tra Cina e Unione Europea.

"Abbiamo raggiunto un passo fondamentale nella nostra indagine sui veicoli elettrici a batteria cinesi, rendendo pubblici i dazi provvisori che intendiamo imporre. Il nostro obiettivo non è chiudere il mercato europeo ai veicoli elettrici cinesi, ma garantire che la concorrenza sia leale", ha affermato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. La palla passa ora a Pechino.

Perché sono tassi provvisori?

L'innalzamento dei dazi è la conseguenza delle indagini avviate lo scorso 4 ottobre dai servizi della Commissione, per verificare l'esistenza di sussidi che il governo cinese destinerebbe ai produttori nazionali di auto elettriche. Dagli attuali dazi del 10 per cento sulle importazioni di auto elettriche cinesi, la Commissione ha deciso di porre tasse più salate colpendo tre specifiche aziende e altre imprese della Repubblica popolare finite nel mirino dell'indagine europea.

C'è da precisare che i dazi non sono ancora in vigore. Le società incluse nel campione hanno ora la possibilità di fornire commenti solo sull'accuratezza dei calcoli. Successivamente, entro il 4 luglio 2024, la Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale un regolamento che spiega in dettaglio le risultanze provvisorie che hanno portato a questo livello di dazi, che entrerebbero in vigore il giorno successivo. I dazi provvisori saranno coperti da una garanzia (nella forma decisa dalle dogane di ciascuno stato membro). Infine, verrebbero riscossi solo se e quando verranno istituiti dazi definitivi.

Ma perché si è arrivata a questa misura? Il regolamento antisovvenzioni europeo prevede che qualsiasi indagine debba essere conclusa entro un massimo di 13 mesi dall'apertura della stessa, ma già dopo nove mesi dal suo inizio - in questo caso specifico entro il 4 luglio - possono entrare in vigore dazi provvisori che dovranno essere poi confermati con un voto dei 27 Stati membri dell'Ue 13 mesi dopo l'avvio dell'indagine. E per questa specifica inchiesta, il voto è previsto il prossimo 2 novembre. Questo voto avrà effetto vincolante. Per opporsi al provvedimento è necessaria la maggioranza qualificata, come per l'approvazione.

La speranza è che in questo lasso di tempo Bruxelles e Pechino possano trovare un accordo per evitare l'avvio di una guerra commerciale che penalizzerebbe soprattutto le grandi case produttrici come Mercedes-Benz Group, Bmw, Dacia e Renault. I dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi verrebbero quindi applicati a meno che i governi europei non si oppongano in maniera schiacciante.

La Cina, dal canto suo, ha ripetutamente cercato in questi ultimi giorni di dissuadere l'Unione europea da adottare la misura anche minacciando ritorsioni. L'attuale indagine antisovvenzioni europea contro i veicoli elettrici cinesi costituisce un "protezionismo" e una "scusa" per imporre sovrattasse, ha dichiarato Lin Jian, portavoce della diplomazia cinese. "In ultima analisi, ciò sarebbe dannoso per gli interessi dell'Unione Europea", ha sottolineato il funzionario cinese. Bruxelles e Pechino hanno a disposizione ancora pochi mesi per evitare una guerra commerciale tra i due blocchi.