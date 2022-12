I rincari delle bollette sono costati 1.000 miliardi a famiglie e imprese in Europa

L'aumento delle bollette energetiche che si è verificato in Europa con lo scoppio della guerra in Russia è costato a famiglie e aziende 1.000 miliardi di dollari. È quanto ha calcolato l'agenzia stampa Bloomberg sulla base dei dati di mercato. Una cifra che trova riscontro anche in una analisi del think tank Bruegel che è stata commissionata dal Fondo monetario internazionale.

Sempre Bruegel ha calcolato che per far fronte ai rincari, tra salvataggi delle aziende in difficoltà e aiuti diretti a famiglie e imprese, i governi europei hanno speso ben 700 miliardi di dollari, coprendo circa il 70% degli aumenti. Inoltre, grazie alla riduzione dei consumi di gas e all'aumento delle importazioni da Paesi terzi, in particolare attraverso le navi di gnl, i Paesi Ue sono riusciti a riempire le riserve e a garantire l'approvvigionamento in vista dell'inverno. Ma sia la risposta sui sussidi, sia quella sull'approvvigionamento potrebbero non avere la stessa efficacia nel breve termine.

"Dopo questo inverno - scrive Bloomberg - la regione dovrà rifornire le riserve di gas con consegne scarse o nulle dalla Russia, intensificando la concorrenza per le scorte di carburante. Anche avendo più strutture per l'importazione di gas naturale liquefatto (il riferimento è alla Germania o anche al nuovo rigassificatore di Piombino,ndr), si prevede che il mercato rimarrà stretto fino al 2026, quando sarà disponibile ulteriore capacità di produzione dagli Stati Uniti al Qatar. Ciò significa nessuna tregua dai prezzi elevati" nell'immediato. Secondo una recente analisi dell'Agenzia internazionale dell'energia, l'Europa potrebbe trovarsi con un gap di 27 miliardi di metri cubi di gas entro la fine del 2023.

Per quanto riguarda i sussidi, poi, "sarà molto più difficile per i governi gestire questa crisi l'anno prossimo". Le risorse dei governi sono già "al limite" e "circa la metà degli Stati membri dell'Unione europea" ha un debito pubblico elevato, e la recessione peggiorerà la sostenibilità delle casse statali.