Gli auguri di Lagarde: "Aumenteremo ancora i tassi". Ecco le mosse della Bce per il 2023

Sotto l'albero di Natale della Banca centrale europea c'è una promessa. La presidente dell'Eurotower, Christine Lagarde, in un video di auguri di buone feste, si è infatti impegnata a fare "tutto il possibile" per combattere l'inflazione. E la Bce "ci riuscirà", ha detto nel messaggio di saluto agli europei colpiti dal carovita. "Stiamo alzando i tassi d'interesse e li alzeremo ulteriormente, a un ritmo costante, fino a quando non saranno a un livello che garantisca un rapido ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%", ha promesso Lagarde.

Insomma, nonostante le critiche del governo italiano alla ricetta anti-inflazione della Bce, le mosse di Francoforte nel nuovo anno saranno in sintonia con quanto fatto nella seconda parte del 2022. Da luglio la Bce ha incrementato i tassi al ritmo più veloce mai registrato, alzandoli complessivamente di 2,5 punti percentuali, con un +0,5 solo a dicembre.

