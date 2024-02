Otto tonnellate di cocaina nel finto generatore: sequestro record (e nuova strategia dei trafficanti)

Apparentemente era un generatore di corrente, in realtà era un enorme "cassaforte" della droga. La polizia spagnola ha sequestrato otto tonnellate di cocaina arrivate nel porto meridionale di Algeciras e nascoste proprio nel macchinario. Si tratta di uno dei più grandi carichi di droga intercettati in Spagna negli ultimi anni.

Il generatore era in un container trasportato dal Suriname a Panama e poi ad Algeciras, città dell'Andalusia. Una rotta, secondo il ministero delle Finanze, scelta con cura per eludere i controlli. Il piano era però quello di arrivare poi fino a Leixoes, un porto sulla costa nordoccidentale del Portogallo, prima di essere trasportato su strada in Spagna.

Non solo la rotta era studiata ad hoc, il falso generatore era stato progettato per evitare che tramite lo scanner si vedesse il reale contenuto. Gli agenti doganali hanno forzato l'apertura della struttura metallica dopo aver rilevato una "grande quantità di merce perfettamente impilata su pallet". Una volta aperto l'involucro, la sorpresa: otto tonnellate di cocaina imballata in 7.000 pacchi. Un sistema innovativo, prova delle tecnologie sempre più sofisticate dei narcotrafficanti.

Tre persone sono indagate. Il titolare dell'azienda destinata a ricevere la merce è ricercato, per lui è stato disposto l'arresto.